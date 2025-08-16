کشف ۱۳۰۰ تن برنج قاچاق و احتکار شده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با احتکار کالاهای اساسی از مهمترین مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا است، بیان کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا روز گذشته در بازرسی از دو باب انبار در جنوب تهران حدود ۱۳۰۰ تن برنج قاچاق و احتکاری را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ۶۰۰ تن از این برنج‌ها قاچاق و ۶۷۲ تن دیگر، برنج احتکار شده است، افزود: در این خصوص دو نفر متهم بازداشت و پرونده تخلفات آنها توسط مبادی ذی‌ربط در حال پیگیری است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مقادیر قابل توجهی از این کشفیات با ارز تخصیصی وارد کشور شده است، اظهار کرد: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص احتکار و کالای قاچاق با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.