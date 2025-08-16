  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ طوفان مجدد مهمان سیستان و بلوچستان است

هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ طوفان مجدد مهمان سیستان و بلوچستان است

زاهدان - مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک از ۲۵ تا ۲۹ مرداد ماه در شمال استان و وزش باد نسبتا شدید در زاهدان و مناطق مرکزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری در جمع خبرنگاران گفت: از شنبه تا چهارشنبه (۲۵ تا ۲۹ مرداد)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان به ویژه در (روز دوشنبه) پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: طی این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی، شرق استان وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد. این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای شمالی استان و احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.

حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند. از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی در نظر گرفته شود. همچنین از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

