هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ طوفان مجدد مهمان سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری در جمع خبرنگاران گفت: از شنبه تا چهارشنبه (۲۵ تا ۲۹ مرداد)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان به ویژه در (روز دوشنبه) پیشبینی میشود.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: طی این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی، شرق استان وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد. این شرایط میتواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای شمالی استان و احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.
حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند. از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانهها و سالنهای پرورشی در نظر گرفته شود. همچنین از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.
