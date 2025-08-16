قدرتمندترین موشک چینی آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این تست، چین را به بلندپروازی و فرود آوردن فضانوردروی ماه تا ۲۰۳۰ میلادی یک گام نزدیک می کند.

در تست اخیر قسمت نخست موشک از مقر پرتاب در جزیره هاینان روشن شد. این بوستر مجهز به هفت موتور YF-۱۰۰K است که به مدت ۳۰ ثانیه روشن شد و حدود ۹۰۰ تن پیشرانش تولید کرد. نکته مهم تر آنکه موتورها به طور هماهنگ با یکدیگر کار کردند که این امر برای ایجاد ثبات حیاتی است. همچنین تست مذکور داده های زیادی برای اثبات کانسپت و کمک به بهبود نسخه آینده موشک فراهم کرد.

سازمان فضایی چین اعلام کرد: این تست تائید کرد موتورها می توانند در شرایط عادی و توان بالا به‌صورت هماهنگ کار کنند و مجموعه‌ای کامل از داده‌ها ارائه داد.

موشک لانگ مارچ ۱۰ نسبت به هر موشک چینی که تاکنون استفاده شده، قدرتمندتر است و پیشرانش آن سه برابر لانگ مارچ ۵ فعلی است. این موشک ۹۲ متری که پس از کامل سرهم شدن ۲۱ موتور خواهد داشت که همزمان روشن می شوند. هفت مورد از موتورها در قسمت مرکز و در هر یک از بوسترها هفت موتور دیگر وجود دارد.

توسعه این موشک از سال ۲۰۱۷ میلادی و پس از چند دهه تحقیق توسعه درباره موتور موشک با سوخت مایع آغاز شد. تست اخیر نیز با توجه به نقطه عطفی که در ژوئن سال گذشته به دست آمد، انجام شده است. در آن زمان سه موتور YF-۱۰۰K بوستر نخست همراه یکدیگر به مدت چند دقیقه روشن شدند.

یکی از مدیران این طرح می گوید: پایه های تست فعلی نمی تواند بارهای عظیمی که با پیشرانش موشک به وجود می آید را کنترل کنند بنابراین محققان از یک پد پرتاب واقعی برای آزمایشی که در آن حدود هزارتن پیشرانش ایجاد می شد، استفاده کردند.

ادعا شده این موشک می تواند ۲۷ تن را به سمت ماه ببرد.