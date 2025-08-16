پایان مشعل سوزی با بهره برداری از پالایشگاه ان.جی.ال ۳۱۰۰ دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه به صورت ویدیو کنفرانسی و ارتباط زنده با منطقه با فرمان دکتر پزشکیان ریاست جمهوری طرح ملی جمعآوری گازهای همراه یا مشعل میادین نفتی جنوب استان ایلام (انجیال ٣١٠٠ دهلران) آغاز شد.
این پروژه عظیم طی مراسمی با حضور حجت الاسلام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و احمد کرمی استاندار ایلام، چراغی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، عبوری مدیر عامل گروه سرمایهگذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی، فرمانده سپاه امیر امیرالمومنین (ع) استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
جمعآوری گازهای مشعل (فلر) بهعنوان یکی از چالشهای جدی زیستمحیطی و اقتصادی صنعت نفت ایران گرچه همواره مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون چندان راه به جایی نبرده است؛ از این رو وزارت نفت با رویکردی جدید این برنامه را دوباره در دستور کار قرار داده است.
نظر شما