افزایش شمار قربانیان سیل مرگبار پاکستان به ۳۳۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع پاکستانی اعلام کردند که شمار جانباختگان سیل مرگبار و رانش زمین در این کشور به ۳۳۷ نفر افزایش یافته است.
بر اساس گزارشها، این سیل وبرانگر دیروز جمعه در کشمیر تحت کنترل هندوستان آغاز شد و به سمت شمال و شمال غرب پاکستان گسترش یافت.
به گفته سازمان مدیریت بحران منطقه، عمده قربانیان در پی جاری شدن سیل و فروریختن ساختمانها کشته شدند.
سیل و رانش زمین به مصدومیت دهها نفر و تخلیه و جابهجایی هزاران تن به ویژه در ایالت خیبرپختونخواه در پاکستان انجامیده است.
