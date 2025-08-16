  1. بین الملل
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

افزایش شمار قربانیان سیل مرگبار پاکستان به ۳۳۷ نفر

منابع محلی پاکستان از افزایش شمار جان‌باختگان سیل ویرانگر در این کشور به ۳۳۷ نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع پاکستانی اعلام کردند که شمار جان‌باختگان سیل مرگبار و رانش زمین در این کشور به ۳۳۷ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، این سیل وبرانگر دیروز جمعه در کشمیر تحت کنترل هندوستان آغاز شد و به سمت شمال و شمال غرب پاکستان گسترش یافت.

به گفته سازمان مدیریت بحران منطقه، عمده قربانیان در پی جاری شدن سیل و فروریختن ساختمان‌ها کشته شدند.

سیل و رانش زمین به مصدومیت ده‌ها نفر و تخلیه و جابه‌جایی هزاران تن به ویژه در ایالت خیبرپختونخواه در پاکستان انجامیده است.

