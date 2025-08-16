افزایش شمار قربانیان سیل مرگبار پاکستان به ۳۳۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع پاکستانی اعلام کردند که شمار جان‌باختگان سیل مرگبار و رانش زمین در این کشور به ۳۳۷ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، این سیل وبرانگر دیروز جمعه در کشمیر تحت کنترل هندوستان آغاز شد و به سمت شمال و شمال غرب پاکستان گسترش یافت.

به گفته سازمان مدیریت بحران منطقه، عمده قربانیان در پی جاری شدن سیل و فروریختن ساختمان‌ها کشته شدند.

سیل و رانش زمین به مصدومیت ده‌ها نفر و تخلیه و جابه‌جایی هزاران تن به ویژه در ایالت خیبرپختونخواه در پاکستان انجامیده است.