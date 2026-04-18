بازیکن مصدوم استقلال پا به توپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، جوئل کوجو مهاجم قرقیزستانی–غنایی تیم فوتبال استقلال که در نیمفصل دوم لیگ بیستوچهارم به جمع آبیپوشان پیوسته بود، در پایان فصل با عقد قراردادی تا پایان رقابتهای لیگ ازبکستان راهی تیم نفتچی فرغانه شد، اما در هفتههای پایانی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدید شد و دیدارهای آخر تیمش را از دست داد.
در همین راستا، این بازیکن نتوانست در مسابقات پایانی به میدان برود و روند ریکاوری خود را آغاز کرد. او که به کشورش سفر کرده، بهتازگی تمرینات توپی خود را از سر گرفته است.
کوجو سه فصل دیگر با باشگاه استقلال قرارداد دارد و با آغاز فصل جدید باید بار دیگر در اختیار این تیم باشد، اما هنوز مشخص نیست که آیا در برنامههای فصل آینده استقلال جایی خواهد داشت یا بار دیگر بهصورت قرضی از جمع آبیپوشان جدا میشود.
