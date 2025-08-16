شباب الاهلی بدون آزمون لیگ ادنوک را با برد آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شباب الاهلی و الظفره در هفته اول لیگ ادنوک امارات در فصل جدید امروز شنبه ۲۵ مرداد و از ساعت ۱۷:۳۵ به وقت تهران در ورزشگاه آل راشد شهر دبی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر با سود شباب الاهلی خاتمه یافت.

گوئل هرمه در دقیقه ۱۴ و ویکتور رنان در دقیقه ۲۴ گلزنان شباب الاهلی بودند.

سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی این بازی را به دلیل مصدومیت از دست داد اما سعید عزت‌اللهی از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور کامل بازی کرد و رضا غندی پور نیز از دقیقه ۶۹ برای تیمش وارد زمین شد.