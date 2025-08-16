  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

افتتاح بخش ام آر آی بیمارستان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان

زاهدان - بخش ام آر آی بیمارستان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان، با حضور ویدئوکنفرانسی معاون اول رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش ام آر آی ( MRI ) بیمارستان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان عصر شنبه با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان، با حضور ویدئوکنفرانسی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری رسید.

استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم اظهار داشت: افتتاح این بخش تخصصی، گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی استان است و می‌تواند اعزام بیماران به سایر استان‌ها را کاهش دهد.

منصور بیجار توسعه خدمات درمانی را از جمله مهم‌ترین اقدامات جریان عدالت بخشی به حوزه درمانی دانست و افزود: «با راه‌اندازی این بخش، فرآیند تشخیص بیماری‌ها تسریع شده و خدمات درمانی با کیفیت بالاتری به مردم ارائه خواهد شد

