۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

مهلت استفاده از طرح کالابرگ تا پایان شهریور ماه است

بنا بر اعلام سامانه طرح کالابرگ الکترونیکی مهلت استفاده از اعتبار مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی خانوارهای دهک اول تا هفتم درآمدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه طرح کالابرگ الکترونیکی مهلت استفاده از اعتبار مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی خانوارهای دهک اول تا هفتم درآمدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ است.

مشمولان این طرح کمک معیشتی که تا کنون از اعتبار تخصیص یافته خود استفاده نکرده‌اند، می‌توانند ضمن بررسی مانده اعتبار خود از طریق استعلام موجودی، نسبت به تکمیل خرید خود تا ۳۱ شهریور ماه از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های متصل به درگاه کالابرگ، اقدام کنند.

روش‌های استعلام موجودی

۱. از طریق اپلیکیشن شما (https://cafebazaar.ir/app/ir.sfara.fara)

۲. از طریق نسخه تحت وب اپلیکیشن شما (https://kala.sfara.ir)

۳. از طریق بازوی رسمی کالابرگ (ble.ir/۶۳۶۹)

۴. از طریق کد دستوری #۱۴۳۶*۵۰۰*

کد خبر 6562493
فاطمه امیر احمدی

