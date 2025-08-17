به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر یکشنبه، در جمع جریا، بازدید از یکی از برندهای پوشاک در برنامه یکشنبه‌های صنعتی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک تخصصی پوشاک در استان تهران خبر داد و بر ضرورت رفع موانع تولید، تأمین سوخت و برق پایدار و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری تأکید و اعلام کرد: این صنعت با ظرفیت بالای اشتغال‌زایی و صادرات می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا کند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت پوشاک در پایتخت، بر ضرورت رفع موانع تولید، تأمین سوخت و برق پایدار و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد.

استاندار تهران اظهار داشت: استان تهران میزبان برندهای اصلی صنعت پوشاک کشور است و این صنعت به عنوان یکی از زنجیره‌های راهبردی تعریف شده است.

مقام عالی دولت در استان تهران افزود: تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای اوراسیا که به محصولات ایرانی علاقه‌مند هستند، امضا شده و توسعه صادرات پوشاک در دستور کار کارگروه توسعه صادرات استان قرار دارد.

معتمدیان با اشاره به قدمت و ظرفیت بالای واحدهای تولیدی پوشاک، گفت: واحدهای تولیدی پوشاک علاقه‌مند به توسعه و گسترش برند خود هستند، اما با مشکلاتی از جمله تأمین سوخت، قیمت‌گذاری دستوری و تأمین برق مواجه‌اند.

وی بر اصلاح قیمت‌گذاری دستوری تأکید و عنوان کرد: تأمین پایدار برق و سوخت برای جلوگیری از اختلال در تولید ضروری است.

استاندار تهران خبر داد: برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک تخصصی پوشاک در تهران انجام شده و این شهرک با رعایت الزامات زیست‌محیطی و با محوریت فعالان و انجمن‌های صنعت پوشاک طراحی خواهد شد.

وی یادآوری کرد: این صنعت به دلیل اشتغال‌زایی بالا و سازگاری با محیط زیست از اولویت‌های استان است.

معتمدیان همچنین اعلام کرد: دستورات لازم برای رفع ناهماهنگی‌ها در تأمین برق صادر شده و ساعات قطعی با هماهنگی واحدهای تولیدی تنظیم خواهد شد و مشکلات طرح توسعه این واحد تولیدی نیز ظرف یک هفته آینده بررسی و برطرف خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به برنامه یکشنبه‌های صنعتی گفت: هر هفته بازدیدهایی از واحدهای تولیدی انجام و جلسات ستادی بدون وقفه برگزار می‌شود با توجه به افزایش درخواست‌های تولیدکنندگان، کمیته پیگیری مصوبات تشکیل شده که ظرف ۱۴ روز پس از هر مصوبه، اجرای آن را بررسی می‌کند و در صورت وجود مانع، مصوبه اصلاح یا مجدداً در دستور کار قرار می‌گیرد تا هیچ مصوبه‌ای روی زمین نماند.

وی به مشکلات توزیع سوخت در شهرستان پردیس اشاره و اعلام کرد: هیچ کمبودی در تأمین سوخت برای واحدهای تولیدی که کنتور نصب کرده‌اند وجود ندارد و دستگاه‌های دولتی نیز برای استقرار در پردیس تعیین شده‌اند و این موضوع در حال پیگیری است.

معتمدیان گفت: برای رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت پوشاک به‌زودی جلسه‌ای با حضور سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اسناد برگزار خواهد شد تا مسائل خارج از شبکه توزیع برطرف شود.

وی افزود نصب کنتورهای هوشمند در واحدهای تولیدی، کنترل مصرف برق و تخصیص سوخت متناسب با آن را ممکن کرده و نگرانی‌های مربوط به کمبود سوخت را مرتفع کرده است.

استاندار تهران در پایان از تولیدکنندگان خواست تا با همکاری دستگاه‌های نظارتی، مشکلات خود را مطرح کنند و تأکید کرد که استان متعهد به حمایت از صنعتگران است و با پیگیری مستمر، تلاش می‌کند موانع تولید را برطرف کند.

وی افزود که صنعت پوشاک با ظرفیت بالای اشتغال‌زایی و صادرات می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا کند.