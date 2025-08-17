مراغه نیازمند مطالعه و به روزرسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز یکشنبه در جلسه تدوین طرح جامع شهر مراغه با بیان اینکه نخستین بار در استان آذربایجان شرقی مطالعه طرح جامع شهری با رویکرد نوین در مراغه آغاز شد، اظهار کرد: این طرح در راستای توسعه، عمران و ایجاد زیرساخت‌های شهری نوین در مراغه اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراغه با داشتن بافت تاریخی و قدیمی به شدت نیازمند مطالعه و به روز رسانی است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه از کارشناسان و مشاوران مطالعه طرح جامع شهر مراغه خواست این طرح را در کمترین زمان مطالعه و برای اجرای آماده سازی کنند.

وی گفت: طرح جدید باید با رویکرد جدید توسعه شهر در راستای آرامش و آسایش مردم مطالعه و برنامه ریزی شود.

امینیان اضافه کرد: در طرح جدید توسعه و مدیریت شهر باید در راستای امید آفرینی برای آینده باشد.