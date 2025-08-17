پذیرش مستقیم دستیاری از بین دانشجویان و پزشکان عمومی در ۴ رشته

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در ابلاغی به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی دارای تربیت دستیار در رشته های تخصصی بالینی موضوع پذیرش مستقیم دستیاری از میان دانشجویان سال آخر پزشکی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: «به پیوست موضوع چهار یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ در خصوص تداوم موضوع ۵ یکصد و دومین نشست شورا در ارتباط با پذیرش مستقیم دستیاری از بین متقاضیان واجد شرایط در رشته های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس» جهت اجرا ابلاغ می شود.

همچنین تأکید می شود نظر به اینکه پذیرش مستقیم دستیاری پس از اتمام پذیرش در مراحل اصلی و تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی بالینی و با توجه به وجود ظرفیت خالی باقیمانده در این رشته ها در هر دوره انجام خواهد شد، دستور العمل اجرایی مرتبط و تقویم زمانی اجرای این مصوبه متعاقبا ارسال و اطلاع رسانی خواهد شد.»

گروه اول دانشجویان مقطع پزشکی عمومی: دانشجویان مقطع پزشکی عمومی که حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را بشرح مندرج در دستورالعمل پذیرش مستقیم دستیاری مصوب در یکصد و دومین نشست شورا قبل از معرفی به دوره دستیاری سپری کرده و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت کرده باشند در دانشگاه محل تحصیل مقطع عمومی و چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته ها باشد در دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه، پذیرش در یکی از رشته های تخصصی فوق الذکر در سال تحصیلی ١۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می شود.

گروه دوم پزشکان عمومی: پزشکان عمومی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد و سن آنها نیز کمتر از ۴۰ سال باشد، منوط به ارائه گواهی پایان خدمات طرح لایحه نیروی انسانی و در صورتیکه در حال گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی هستند، با ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی، پذیرش صرفاً در یک رشته محل از رشته های تخصصی فوق الذکر در سال تحصیلی ١۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می شود.

تبصره ۱ : مجوز برخورداری از این دستورالعمل فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح لایحه نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می شوند (به استثنا پذیرفته شدگان مقطع پزشکی عمومی با سهمیه برقراری عدالت آموزشی بومی) در رشته های تخصصی فوق الذکر داده می شود.

این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه حاضر بوده و استعلام از سایر حوزه های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.

همچنین در خصوص پزشکان عمومی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند ارائه گواهی کارت پایان خدمت جهت برخورداری از این مصوبه الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیانی که در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه عمومی هستند ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی الزامی خواهد بود.

گروه سوم پزشکان عمومی دارای رابطه استخدامی: پزشکان عمومی که دارای رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند و از تاریخ پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع دستیاری تا تاریخ بازنشستگی (زمان بازنشستگی مطابق قوانین اداری استخدامی کشور) بمدت سه برابر طول دوره برنامه آموزشی مربوطه زمان داشته باشند و منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی محل استخدام با مأموریت آموزشی، آنان پذیرش در دانشگاه محل استخدامی و یا در دانشگاه کلان منطقه دانشگاه محل استخدام در رشته های تخصصی فوق الذکر در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می شود.

تبصره ۳: دستیاران پذیرفته شده در راستای این مصوبه پس از فارغ التحصیلی برای هیئت علمی شدن تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.