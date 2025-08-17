  1. ورزش
تیم ملی بسکتبال استرالیا قهرمان کاپ آسیا شد

فینال رقابت های بسکتبال کاپ آسیا با برتری استرالیا برابر چین و قهرمانی این تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال چین و استرالیا در فینال رقابت های کاپ آسیا شامگاه یکشنبه (۲۶ مرداد) در جده برگزار شد. در این دیدار تیم استرالیا با نتیجه ٩٠ بر ٨٩ صاحب برتری شد وجام قهرمانی را از آن خود کرد.

استرالیا که در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست تیم ملی ایران شد، نتیجه کوارتر نخست دیدار فینال را واگذار کرد اما در سایر کوارترها پیروز شد و برنده نهایی بازی شد.

در دیدار رده بندی کاپ آسیا نیز تیم ملی بسکتبال ایران برابر نیوزلند صاحب برتری ۷۹ بر ۷۳ شد و جایگاه سوم را از آن خود کرد.

