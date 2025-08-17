  1. استانها
رئیس آموزش و پرورش آمل معرفی شد

آمل - با برگزاری آیین تکریم و معارفه، «مرتضی عسگری» به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش آمل معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه بعدازظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، مدیران مدارس و جمعی از فرهنگیان برگزار شد، از خدمات حجت‌الاسلام محمدعلی ابراهیم‌زاده رئیس پیشین این اداره قدردانی شد.

مرتضی عسگری رئیس جدید آموزش و پرورش آمون در سخنان خود گفت: خدمت در آموزش و پرورش فرصتی برای گشودن افق‌های تازه در مسیر رشد و تعالی فرزندان شهرستان است و هر نسل وظیفه دارد دنیایی بهتر از گذشته به آیندگان بسپارد.

وی افزود: دولت دکتر پزشکیان آموزش و پرورش را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و مدیریت آموزش و پرورش آمل نیز با تکیه بر اسناد بالادستی به‌ویژه سند تحول بنیادین، مسیر تحول و پیشرفت را با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس جدید آموزش و پرورش آمل اولویت‌های مدیریتی خود را ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به زندگی واقعی، استفاده بهینه از امکانات، میدان دادن به نیروهای جوان در کنار تجربه فرهنگیان باسابقه، جلب مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری اطلاعات، تقویت مدرسه‌محوری و انتخاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری اعلام کرد.

عسگری در پایان تصریح کرد: تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس نیازمند همدلی فرهنگیان، همراهی خانواده‌ها و حمایت مسئولان است و تنها با این هم‌افزایی می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای دانش‌آموزان رقم زد.

