حضور ۵۰۰ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین آذربایجان شرقی

حجت‌الاسلام سید محمود حسینی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی عصر یکشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر از برگزاری باشکوه مراسم جاماندگان اربعین حسینی در سراسر استان خبر داد و از مشارکت ۴۹۸٬۵۰۰ نفری عزاداران در این مراسم خبر داد.

آمار مشارکت در استان

حسینی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم آذربایجان شرقی از مراسم اربعین، گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در ۴۶ شهر استان ۲۸۸٬۵۰۰ نفر و در ۴۰۰ روستا ۲۱۰٬۰۰۰ نفر در برنامه‌های پیاده‌روی و عزاداری جاماندگان اربعین شرکت کردند که جمعاً به ۴۹۸٬۵۰۰ نفر می‌رسد. این آمار علاوه بر افرادی است که در حسینیه‌ها، تکایا، مساجد و مراسم‌های شبیه خوانی به سوگواری پرداختند.

وی افزود: این حضور پرشور، نشان‌دهنده عشق عمیق مردم آذربایجان به سیدالشهدا (ع) و فرهنگ عاشوراست. حتی کسانی که نتوانستند به کربلا مشرف شوند، با پیاده‌روی‌های نمادین و برنامه‌های مذهبی، پیوند خود را با آرمان‌های حسینی تجدید کردند.

جزئیات برنامه‌های تبریز

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان درباره مراسم اصلی در تبریز توضیح داد: مراسم از مصلی اعظم امام خمینی (ره) آغاز شد و پس از اقامه نماز ظهر به امامت نماینده ولی فقیه، هزاران نفر در پیاده‌روی تا گلزار شهدای وادی رحمت شرکت کردند. در مسیر، ۲۰ موکب خدمات‌رسانی و ایستگاه‌های صلواتی برپا شد.

اهداف فرهنگی و اجتماعی

حسینی با تأکید بر ابعاد فرهنگی این مراسم، بیان کرد: این برنامه‌ها تنها یک حرکت عزاداری نیست، بلکه زمینه‌ساز ترویج مفاهیم عاشورایی مانند ایثار، مقاومت و وحدت است. حضور خانواده‌ها، جوانان و حتی کودکان در این مراسم، گامی برای نهادینه کردن فرهنگ عاشورا در نسل‌های آینده است.

وی همچنین از نقش هیئت‌های مذهبی و نهادهای مردمی در سازماندهی مراسم تقدیر کرد و افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خودجوش مردم، الگویی از همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشت که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

گفتنی است مراسم جاماندگان اربعین در آذربایجان شرقی هر ساله با شکوه بیشتری برگزار می‌شود و امسال نیز با وجود آمار بی‌سابقه مشارکت، به یکی از برجسته‌ترین برنامه‌های مذهبی استان تبدیل شد.