به گزارش خبرنگار مهر، حسین مالکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح جابهجایی زائران اربعین از تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا پایان روز ۲۷ مرداد، تعداد ۱۳ هزار و ۸۸۸ نفر از زائران اربعین حسینی از طریق ناوگان حملونقل عمومی (اتوبوس) در سطح استان جابهجا شدهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹.۹ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این میزان جابهجایی در قالب ۴۰۲ سفر اتوبوسی انجام شده که از نظر تعداد سفر نیز نسبت به سال گذشته ۸۵.۳ درصد رشد را نشان میدهد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی رانندگان، شرکتهای حملونقل و عوامل اجرایی این حوزه بیان کرد: برنامهریزی منسجم و هماهنگی مطلوب بین دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیند اعزام زائران داشته است.
مالکی همچنین تأکید کرد: تمامی ناوگان اعزامی از نظر فنی، ایمنی و بهداشتی مورد بررسی و کنترل قرار گرفتهاند تا زائران عزیز بتوانند با اطمینان خاطر سفر خود را انجام دهند.
