انتشار و فروش اوراق مشارکت ۳۲۰۰ میلیاردی مترو و اتوبوس در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز دوشنبه با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: انتشار اوراق مشارکت شهرداری تبریز نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع عملیات اجرایی خطوط قطار شهری و نیز توسعه و به‌روزرسانی ناوگان مدرن اتوبوسرانی دارد.

وی افزود: این منابع مالی علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، سهم چشمگیری در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری ایفا خواهد کرد.

شهردار تبریز با اشاره به روند اخذ و فروش اوراق مشارکت قطار شهری و ناوگان اتوبوسرانی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های جدی از سوی بانک مرکزی، مبلغ ۳,۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری تبریز تخصیص یافت که از این میزان، ۲,۵۵۰ میلیارد تومان به طرح قطار شهری و ۶۵۰ میلیارد تومان به طرح توسعه ناوگان اتوبوسرانی اختصاص داده شد.

وی یادآور شد: اقدامات کلی این فرایند از ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز گردید و پس از انجام مراحل قانونی، انتشار قطعی اوراق و عرضه آن از ۱۴ مرداد تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ در شعب منتخب بانک شهر صورت گرفت. خوشبختانه در بازه ۱۰ روزه، تمامی اوراق عرضه‌شده به فروش رسید.

هوشیار در توضیح جزئیات این اوراق مشارکت افزود: این اوراق با عاملیت و ضمانت بانک شهر و با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد، دارای سررسید ۴ ساله، معاف از مالیات و با پرداخت سود هر سه ماه یک‌بار به خریداران عرضه شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجموعه مدیران شهرداری به ویژه معاونت مالی و اقتصادی گفت: بدون تردید، تحقق این اقدام بزرگ نتیجه عزم جدی و پیگیری‌های مستمر همکاران در بخش‌های مختلف شهرداری تبریز است که با همراهی و تعامل سازنده نهادهای ذی‌ربط اتفاق افتاده است.

شهردار تبریز ابراز امیدواری کرد با پشتوانه این منابع مالی تکمیل خطوط قطار شهری و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مدرن در تبریز شتاب بیشتری بگیرد.