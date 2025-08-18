بقایی: نسل کشی در فلسطین بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری، اظهار داشت: هفته گذشته مراسم اربعین را داشتیم که با شور و شعور برگزار شد. از میزبانی سخاوتمندانه مردم عراق و مدیریت خوب دولت عراق تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: این هفته مصادف با سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی بود. قدردان و مدیون فداکاریها و صبر آزادگانی هستیم که در طول جنگ تحمیلی جانانه ایستادگی کردند و با افتخار به میهن بازگشتند.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: فردا مصادف با کودتای ۲۸ مرداد است. ما نمیتوانیم این حادثه تلخ را فراموش کنیم. اتفاقی که با همدستی آمریکا و انگلیس باعث سقوط دولت منتخب ایرانیان شد. یاد شهید دکتر فاطمی را گرامی بداریم.
بقایی با اشاره به تحولات منطقه گفت: نسل کشی در فلسطین بدون وقفه ادامه دارد و همچنان مردم غزه با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. جامعه جهانی واکنش یک صدا برای کوچاندن اجباری مردم غزه نشان داد. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به جنایات ادامه میدهد. شنبه گذشته نیز همزمان این رژیممناطقی را در یمن مورد هدف قرار داد که به شدت محکوم میکنیم. حمله به زیرساختهای مدنی و غیر نظامی جنایات جنگی تلقی میشود.
نسبت به حضور و مداخله بازیگران فرامنطقهای حساس هستیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص آخرین تحولات در منطقه قفقاز جنوبی، تأکید کرد که نسبت به حضور و مداخله بازیگران فرامنطقهای حساس هستیم و این موضوع را بهطور صریح منعکس کردهایم.
وی افزود که توضیحات ارائهشده از سوی این بازیگران را شنیده و به ما اطمینان داده شده است که شراکتی که با آمریکاییها برقرار خواهد شد، در چارچوب شرکتی ثبتشده در ارمنستان خواهد بود. در بیانیه امضا شده، بر حفظ حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و غیرقابل خدشه بودن مرزها تأکید شده است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: برای ما مهم است که رفع انسداد و ایجاد مسیرهای ارتباطی، از جمله مسیر ریلی که از جنوب ارمنستان عبور کرده و جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل میکند، بدون خدشه به مرزهای شناختهشده بینالمللی و تعارض با حاکمیت ملی ارمنستان انجام شود.
وی همچنین اعلام کرد: اوضاع را با دقت رصد میکنیم و هرگاه لازم باشد نگرانیهای خود را به کشورهای منطقه منتقل خواهیم کرد.
وی در ادامه به پیوستن برخی کشورها به طرح صلح ابراهیم اشاره کرد و گفت: امروز بیشتر از هر زمان دیگری ماهیت سیطرهطلبانه رژیم صهیونیستی مشخص شده است.
وی افزود: طرح نتانیاهو مبنی بر ایجاد اسرائیل بزرگ، نشاندهنده توسعهطلبی این رژیم است که هیچ حد و مرزی را نمیشناسد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با پیشبرد طرحهای نسلکشی، ابراز تمایل این رژیم به لبنان، سوریه و عربستان، نشانگر تهدید موجودیتی برای امنیت و ثبات منطقه است.
وی تاکید کرد: اگر کشورهای منطقه نسبت به تداوم توسعهطلبی این رژیم هوشیار نباشند، با جنگهای بیپایان مواجه خواهند شد.
بقائی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مصاحبه اخیر هانتر و تحلیلهایی که به نقش احتمالی اسرائیل و موساد در بهرهبرداری از پرونده جفری اپستین برای تحت فشار قرار دادن و باجگیری از مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی در زمینه سیاست خارجی، به ویژه در موضوع ایران، اشاره داشت، گفت: پرونده موسوم به «جفری اپستین» بسیار گسترده است و تنها به ایالات متحده محدود نمیشود. کشورهای متعددی در این پرونده دخیل هستند. این پرونده ابعاد غیراخلاقی و غیرقانونی متعددی دارد، اما ما به مسائل شخصی یا گمانهزنیهای رسانهای درباره انگیزههای سیاستمداران آمریکایی از تصمیماتشان ورود نمیکنیم.
وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، عملکرد ایالات متحده بهعنوان یک دولت است. اولویت اصلی ما منافع ملی ایران است و ما بیتردید برای تحقق حقوق و منافع مردم ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. در عین حال، تمامی تحولات و مباحث مرتبط با چنین پروندهها و رخدادهایی را با دقت رصد و مورد توجه قرار میدهیم.
ادعا تعطیلی سفارتخانههای خارجی در تهران صحت ندارد
بقائی همچنین در مورد شایعه تعطیلی سفارتخانههای خارجی در تهران تصریح کرد: این خبرسازی دو هفته پیش آغاز شد و روز گذشته نیز پس از خداحافظی سفیر آلمان مطرح گردید. هیچیک از سفارتخانههایی که گفته شده تعطیل هستند، در واقع تعطیل نشدهاند. برخی سفارتخانهها فعالیتهای کنسولی خود را پس از جنگ کاهش دادند، اما این به معنای تعطیلی آنها نیست. هر سه سفارتخانه فعال هستند و این ادعا صحت ندارد.
وی در پاسخ به ادعای نتانیاهو درباره فراهم کردن آب برای ایرانیان خاطرنشان کرد: طرفی که به دزدی از همسایگان و مردم فلسطین معروف است و به شاه لوله انتقال آب در شمال تهران حمله کرده، صلاحیت صحبت کردن در این خصوص را ندارد.
ارتباط ما با آژانس برقرار است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره ادعای میانجیگری مصر بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: خیر، ارتباط ما با آژانس برقرار است. هفته گذشته معاون آژانس سفری به تهران داشت. سطح مناسبات ما پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه ما با آژانس همچنان برقرار است. هفته گذشته گفتگویی برای تدوین شیوهنامه همکاری با آژانس داشتیم و نماینده ما نیز در وین در تماس مستقیم با آژانس است.
به رسمیت شناختن فلسطین نباید فریبی دیگر باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، درباره موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطین، ابراز امیدواری کرد که ابتکار کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن فلسطین، فریبی دیگر نباشد.
وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی باید به تعهدات خود پایبند باشند تا بتوانند از تشکیل فلسطین صحبت کنند. این کشورها مسئولیت سنگینی برعهده دارند و با حمایتهای خود در جنایات رژیم صهیونیستی شریک هستند.
بقائی افزود: در شرایطی که رژیم صهیونیستی مشغول کشتار مردم فلسطین است، صحبت کردن از به رسمیت شناختن فلسطین به نظر میرسد تلاشی برای انحراف افکار عمومی از واقعیات باشد. موضع ما روشن است؛ باید حکومتی در فلسطین مستقر شود که در چارچوب یک همهپرسی با حضور همه ساکنان اصلی سرزمین فلسطین، شامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، تصمیمگیری شود.
وی همچنین در مورد ورود نیروهای ناتو از مرز آرارات تصریح کرد: «ما همیشه گفتهایم که حضور نیروهای فرامنطقهای در منطقه ما، اعم از قفقاز و سایر مناطق پیرامونی ایران، مضر برای ثبات و امنیت کل منطقه است. حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در کشورهای منطقه ثابت کرده که ثباتزدا و غیرامنیتآور است. ما به دقت تحولات را رصد کرده و هر اقدامی لازم برای صیانت از مرزهای خود را انجام خواهیم داد.
سه کشور اروپایی حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارند
وی در مورد سازوکار اسنپ بک و فعالسازی آن، افزود: اساساً اقدام اروپا در استفاده از این ابزار به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران یک اقدام غیرقانونی و غیر منطقی است. سه کشور اروپایی از ایفای نقش خود در برجام قصور داشتند. معتقدیم سه کشور اروپایی حق استفاده از این سازوکار ندارند. این تلاشی برای تداوم یک نقش غیر سازنده در موضوع هسته ایران است. با این سه کشور تعاملات مان را تداوم بخشیدیم. اینکه احتمال تفاهم است، مواضع مان روشن است. سه کشور باید بگویند ایا قرار است نقش مثبت داشته باشند یا نقشی غیر سازنده در راستای منافع رژیم صهیونیستی داشته باشند.
وی در مورد اظهارات فرستاده آمریکا به لبنان علیه ایران افزود: نقش آمریکا در منطقه و کشورهای منطقه روشن است و نقش مثبتی ایفا نکرده است. مداخلات آمریکا در جهت تضمین منافع اسرائیل به صورت یک سویه بوده است. همه مردم منطقه نسبت به برنامههای آمریکا آگاه هستند.
از هر ابتکاری برای پایان درگیری در اوکراین استقبال میکنیم
وی درباره مذاکرات صلح اوکراین تصریح کرد: ما از هر ابتکاری که برای پایان درگیری در اوکراین انجام شود استقبال میکنیم. ما از ابتدای این درگیری گفتیم که اختلافات باید از طریق مسالمت آمیز و سیاسی حل شود. در عین حال فکر میکنم آمریکا با سابقه بدی که در مذاکرات بینالمللی دارد، باید تقلای زیادی بکند تا اعتماد طرفها را جلب کند.
در حال تکمیل…
