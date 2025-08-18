حضور ۲میلیون و۸۰۰هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین شهرستانهای تهران

حجت‌الاسلام منصور باقربیک مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مراسم جاماندگان اربعین حسینی با حضور گسترده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در تهران برگزار شد، این مراسم که به دلیل محدودیت‌های سفر به کربلا برای زیارت اربعین برگزار می‌شود، فرصتی برای عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و تجدید بیعت با آرمان‌های عاشورایی است.

وی افزود: این مراسم با همکاری نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، شهرداری و گروه‌های مردمی در مسیرهای از پیش تعیین شده برگزار شد و موکب‌های متعددی در طول مسیر برپا شده بودند که خدمات فرهنگی، مذهبی و پذیرایی به زائران ارائه کردند.

حجت‌الاسلام باقربیک تأکید کرد: حضور این تعداد زائر نشان‌دهنده عشق و ارادت عمیق مردم ایران به امام حسین (ع) و فرهنگ عاشوراست.

وی همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه تمامی دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی که در برگزاری این مراسم باشکوه نقش داشتند، قدردانی کرد.

مراسم جاماندگان اربعین هر ساله در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار می‌شود و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مذهبی شناخته می‌شود.

این رویداد فرصتی است تا کسانی که به هر دلیل نتوانستند در پیاده‌روی اربعین در کربلا حضور یابند، در فضایی معنوی و با حال و هوای عاشورایی، ارادت خود را به خاندان اهل بیت (ع) نشان دهند.