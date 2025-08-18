پکن در واکنش به ادعای ترامپ؛ «تایوان صرفا جزو امور داخلی چین است»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین در واکنش به ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که گفته شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به وی قول داده مادامی که او در کاخ سفید حضور دارد، به تایوان حمله نکند، اعلام کرد که مسئله تایوان جزو امور داخلی پکن محسوب می‌شود.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ادعای ترامپ با اشاره به اینکه تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمروی چین است، تاکید کرد: مسئله تایوان کاملاً جزو امور داخلی چین است و نحوه حل و فصل مسئله تایوان به مردم چین مربوط است.

وی تصریح کرد: ما در تلاش برای چشم‌انداز اتحاد مجدد صلح‌آمیز، نهایت تلاشمان را خواهیم کرد اما به هیچ‌کس یا هیچ قدرتی به هیچ شکل اجازه جدا کردن تایوان از چین را نخواهیم داد.

ترامپ در آستانه مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره جنگ اوکراین، در گفتگو با فاکس‌نیوز گفته بود که «او (جین‌پینگ) به من گفت که «مادامی که تو رئیس جمهور هستی، این کار را نخواهم کرد» و من هم از او قدردانی کردم. با این حال، او (رئیس جمهور چین) این را هم گفت که «هم من و هم چین خیلی صبور هستیم.»

چین جزیره تایوان را بخشی از قلمروی خود می‌داند و نسبت به اتحاد دوباره با این جزیره خودمختار متعهد شده است. تایوان ادعای مالکیتی پکن را قویاً رد کرده است!

وزارت خارجه تایوان در واکنش به اظهارات و ادعای ترامپ اعلام کرد که «تعاملات بین مقامات ارشد آمریکا و چین را دائماً به دقت رصد می‌کند.»

آمریکا مهم‌ترین حامی بین‌المللی و تامین‌کننده تسلیحاتی تایوان محسوب می‌شود اما با این جزیره روابط دیپلماتیک رسمی ندارد. چین هرگز استفاده از زور برای الحاق تایوان را رد نکرده و همواره تایوان را مهم‌ترین و حساس‌ترین مسئله در روابط خود با واشنگتن توصیف کرده است.