خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در جامعه امروز، داشتن پوشش بیمهای یکی از ضروریترین نیازها برای تضمین آینده مالی و اجتماعی افراد محسوب میشود. اما بسیاری از افراد، به دلیل نداشتن کارفرما، از حمایتهای بیمهای محروم میمانند. سازمان تأمین اجتماعی با ارائه بیمه اختیاری این امکان را فراهم کرده است که این افراد نیز بتوانند از مزایای بازنشستگی، درمان، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهرهمند شوند. در این گزارش، به بررسی شرایط، مزایا و نحوه ثبتنام در این طرح بیمهای میپردازیم.
بیمه اختیاری؛ فرصتی برای بهرهمندی از خدمات تأمین اجتماعی
بیمه اختیاری یکی از زیرمجموعههای بیمه خویشفرما است و حق بیمه آن بهطور کامل توسط فرد پرداخت میشود. نرخ این بیمه در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۷ درصد دستمزد انتخابی بیمهگزار تعیین شده است؛ رقمی که بهطور میانگین ۱ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان برآورد میشود. برخلاف بیمه اجباری که کارفرما بخشی از حق بیمه را پرداخت میکند، در بیمه اختیاری تمامی هزینهها بر عهده فرد است.
برای انعقاد قرارداد بیمه اختیاری، فرد باید دستکم ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و تحت پوشش بیمه اجباری نباشد. همچنین سن متقاضی نباید بیش از ۵۵ سال باشد، مگر آنکه بیش از ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی داشته باشد.
بیمهشدگان بیمه اختیاری موظفاند حق بیمه خود را حداکثر تا پایان ماه دوم پس از دوره مربوطه پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت، قرارداد از تاریخ عدم واریز لغو خواهد شد و تمدید آن منوط به ثبت درخواست جدید است.
ثبتنام برای بیمه اختیاری هم بهصورت حضوری در شعب سازمان تأمین اجتماعی و هم از طریق سامانه اینترنتی این سازمان امکانپذیر است. مراحل ثبتنام آنلاین شامل ورود به سامانه، تأیید اطلاعات هویتی، پذیرش مقررات، تعیین دستمزد مبنای بیمه و در نهایت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه است.
شرایط بازنشستگی در بیمه خویشفرما
شرایط بازنشستگی در بیمه اختیاری مشابه بیمه اجباری اما با برخی تفاوتهاست. برای مردان، ۶۰ سال سن با حداقل ۲۰ سال سابقه بیمه یا ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی الزامی است. برای زنان، بازنشستگی در ۵۵ سالگی با ۲۰ سال سابقه یا ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی امکانپذیر خواهد بود.
از جمله مزایای بیمه اختیاری میتوان به پوششهای درمانی، دریافت مستمری بازماندگان، بهرهمندی از مستمری ازکارافتادگی و خدمات مربوط به کفنودفن اشاره کرد. با این حال، این بیمه شامل خدماتی همچون بیمه بیکاری، کمکهزینه ازدواج و غرامت بارداری نمیشود.
بیمه اختیاری تأمین اجتماعی راهکاری برای افرادی است که فاقد کارفرما هستند اما میخواهند آینده مالی خود را تضمین کنند. این بیمه با وجود برخی محدودیتها، امکان بازنشستگی و استفاده از خدمات درمانی و حمایتی را فراهم میسازد. متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به سامانه تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir مراجعه یا به شعب این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند.
