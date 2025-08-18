نخستین طلای تاریخ تیراندازی قم در قهرمانی آسیا رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران متشکل از محمدمهدی چوبین از قم، امیرحسین گوهری و محمدرضا احمدی موفق شد در رقابتهای تیمی قهرمانی آسیا روی سکوی نخست بایستد و مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.
این عنوان، نخستین مدال طلای تاریخ تیراندازی استان قم در سطح قاره کهن محسوب میشود.
در جریان این مسابقات که با حضور برترین تیراندازان آسیایی برگزار شد، چوبین در مرحله مقدماتی با ثبت امتیاز ۵۶۹ به جمع فینالیستها راه یافت.
وی در نخستین تجربه بینالمللی خود توانست رتبه پنجم انفرادی را نیز کسب کند تا نشان دهد استعدادهای قم در عرصه ورزشهای نشانهروی توانایی حضور در سطح قاره را دارند.
این موفقیت، علاوه بر تثبیت جایگاه تیم ملی تیراندازی کشورمان در قاره آسیا، نقطه عطفی در تاریخ ورزش قم به شمار میرود؛ چرا که برای نخستین بار نام این استان در میدان معتبر آسیایی در کنار مدال طلا ثبت شد.
