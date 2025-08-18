  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

همزمان با هفته نخست لیگ برتر فوتبال؛

شروع لیگ برتر فوتبال با رویارویی ملوان و سپاهان فردا در انزلی

انزلی- همزمان با هفته نخست لیگ برتر فوتبال دیدار ملوان و سپاهان اصفهان فردا در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی فردا پنجشنبه از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت.

این دیدار توسط سعادت وفاپیشه به همراه کمک‌های سید یعقوب حجتی، وحید سیفی و ناصر جنگی قضاوت خواهد شد.

همچنین وحید کاظمی و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک داوران ویدئویی در این مسابقه حضور خواهند داشت.

ملوان بندرانزلی که در فصل جدید لیگ برتر با هدف کسب نتایج مطلوب پا به میدان گذاشته است، باید برابر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی یعنی سپاهان اصفهان قرار بگیرد.

