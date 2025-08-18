تیمداری استقلال برای استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تصمیم گرفته است به توسعه فوتبال در سراسر کشور توجه ویژهای داشته باشد و وارد لیگ دسته دوم شود.
بر اساس اعلام علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال. آبیها در لیگ دسته دوم نماینده استان سیستان و بلوچستان خواهند بود و تیمداری میکنند.
این اقدام باشگاه استقلال با هدف پرورش استعدادهای جوان، گسترش نفوذ فوتبال حرفهای و تقویت پایههای این ورزش در مناطق کمتر توسعهیافته انجام میشود و انتظار میرود با حضور استقلال، فوتبال در سیستان و بلوچستان رونق بیشتری پیدا کند.
