  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۴۷

تیمداری استقلال برای استان سیستان و بلوچستان

تیمداری استقلال برای استان سیستان و بلوچستان

باشگاه استقلال در لیگ دسته دوم برای استان سیستان و بلوچستان تیمداری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تصمیم گرفته است به توسعه فوتبال در سراسر کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد و وارد لیگ دسته دوم شود.

بر اساس اعلام علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال. آبی‌ها در لیگ دسته دوم نماینده استان سیستان و بلوچستان خواهند بود و تیم‌داری می‌کنند.

این اقدام باشگاه استقلال با هدف پرورش استعدادهای جوان، گسترش نفوذ فوتبال حرفه‌ای و تقویت پایه‌های این ورزش در مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام می‌شود و انتظار می‌رود با حضور استقلال، فوتبال در سیستان و بلوچستان رونق بیشتری پیدا کند.

کد خبر 6564501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها