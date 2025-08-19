«سیلاب» به قنوات آهوان ۱۵ میلیارد ریال خسارت وارد کرد

مهرزاد کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی وقوع سیلاب از قناتهای مناطق آهوان شمالی و جنوبی بازدید لازم انجام گرفت، ابراز داشت: هدف از این بازدید بررسی برآورد اولیه هزینه خسارات و احیا مجدد قناتها است.
وی افزود: شدت جریان آب ناشی از بارندگی و سیل اخیر باعث تخریب بخشی از مسیر پنج رشته قنات در منطقه آهوان شمالی و جنوبی شده است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه احیا و مرمت این قناتها در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: این اقدام به پایداری و مدیریت منابع آبی شهرستان کمک میکند.
کاظمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به برآورد اولیه، میزان خسارت وارده به این قنات در سمنان بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال تخمین زده میشود.
وی افزود: بیتوجهی به مرمت قناتها موجب خشک شدن آنها میشود لذا احیا مجدد آنها در دستور کار قرار گرفته است.
