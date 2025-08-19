نفت برنت ۶۶ دلار و ۲۳ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات معاملات در آسیا در روز سه‌شنبه کاهش یافته است. شرکت‌کنندگان بازار در حال بررسی گفتگوهای سه روزه بین روسیه، اوکراین و آمریکا جهت پایان دادن به جنگ هستند که می‌تواند تحریم‌های نفتی روسیه را هم خاتمه دهد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۷ سنت معادل ۰.۵۶ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۲۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۸ سنت معادل ۰.۶۰ درصد کاهش ۶۳ دلار و ۴ سنت معامله می‌شود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پس‌از گفت‌وگوها با رئیس جمهوری اوکراین و گروهی از متحدان اروپایی خود در کاخ سفید در روز دوشنبه در پستی در رسانه‌های اجتماعی گفت از ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود خواسته جلسه‌ای بین وی و زلنسکی برگزار شود و پس‌از آن‌هم یک اجلاس سه‌جانبه بین ۳ رئیس‌جمهور ترتیب داده شود.

تحلیلگران عقیده دارند نتیجه این گفت‌وگوها کاهش تنش‌ها و از بین رفتن تهدید تعرفه‌های ثانویه یا تحریم‌های جدید خواهد بود و می‌تواند قیمت نفت را در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی و سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ تا ۵۸ دلار در هر بشکه کاهش دهد.

رئیس‌جمهور اوکراین مذاکرات مستقیم با ترامپ را بسیار خوب ارزیابی کرده و گفت درمورد لزوم ضمانت امنیتی آمریکا برای اوکراین گفتگو شده‌است.

ترامپ خواستار پایان سریع شدیدترین جنگ اروپا طی ۸۰ سال گذشته شده، اما کیف و متحدانش نگرانند وی جنگ را با قراردادی با مفاد مورد درخواست روسیه به پایان برساند.