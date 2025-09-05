پیش بینی وقوع تندباد در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، جریانات جنوبی تا اوسط وقت امروز سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی و طی فردا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی خوزستان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: همچنین طی امروز با توجه به بالابودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبارهایی پراکنده و رعد وبرق و تندبادهای لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی و جنوب شرقی استان وجود دارد.

به گفته وی، از بعدازظهر فردا نیز وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در برخی ساعات به صورت متوسط خواهد بود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته شادگان با دمای ۴۶.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۸ و کمینه دمای ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.