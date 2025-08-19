ادارات هرمزگان در روز شنبه تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بیان کرد: به دلیل پیش بینی افزایش دمای هوا و همچنین افزایش بار شبکه و در راستای حفظ و پایداری شبکه سراسری برق کشور، با موافقت استاندار محترم، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها (به استثنای شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستان‌ها (به استثنای شیفت کاری) در روز شنبه یکم شهریور ماه تعطیل شدند.

وی افزود: ساعات کار (آغاز و خاتمه) واحدهای نظامی، انتظامی و عملیاتی، خدمت رسان و دارای نوبت کاری، راهداری، بیمارستان‌ها (حضور کارکنان اداری به صورت شیفت با تأکید بر اینکه ارائه خدمات به هیچ عنوان با وقفه و خللی مواجه نگردد)، اورژانس، خدمات درمانی و بهداشتی، امدادرسانی جاده‌ای و خدمات عمومی بخش‌های خدماتی شهرداری‌ها و آتش نشانی‌ها که مستقیماً به مردم ارائه خدمت می‌نمایند از شمول این ابلاغ خارج بوده و برابر روال جاری آنها با رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران خواهد بود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری در پایان سخنان خود تأکید نمود: دستگاه‌های مشمول، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ هیأت محترم وزیران در خصوص الزامات صرفه جویی مصرف انرژی و برابر بند (۲) تصویب‌نامه موصوف ضمن همکاری مطلوب با شرکت توزیع نیروی برق استان، نظارت و اهتمام لازم بر صرفه جویی و کاهش مصرف برق در ساعات اداری و خاموشی روشنایی غیر ضروری سامانه‌های سرمایشی و پر مصرف برقی همزمان با خاتمه کار به عمل آورند.