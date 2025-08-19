به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سفر به ارمنستان، نوشت: «در نشست با نخستوزیر ارمنستان تاکید کردم باور دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان و تداوم روابط صمیمانه میان دو کشور است و نگرانیهای ما در ارتباط با حضور نیروهای ثالث در نزدیکی مرزهای مشترک باید بهطور کامل برطرف شود.»
رئیسجمهور بر لزوم رفع نگرانی از حضور نیروهای ثالث در مرز مشترک ارمنستان، در گفتگو با نخستوزیر این کشور تاکید کرد.
کد خبر 6565100
نظر شما