حواشی بازی تراکتور و استقلال؛بازی کسل کننده در روز بدون تماشاگر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و استقلال از هفته نخست لیگ برتر فوتبال شامگاه سه شنبه بیست و هشتم مرداد ماه در ورزشگاه بنیان دیزل در حالی برگزار شد که این بازی بدون حضور پرشورها بود.

نیمه نخست این بازی شاهد یک فوتبال کم جان و خسته کننده از هر ۲ تیم بودیم و در نهایت با نتیجه بدون گل خاتمه یافت.

در نیمه دوم شاگردان اسکوچیچ بازی سرعتی و تاکتیکی را به نمایش گذاشتند و دقایق ۵۸ و ۶۲ موقعیت‌هایی را خلق کردند که به گل ختم نشد.

دقیقه ۶۷ محمد حسین اسلامی گل نخست بازی را برای استقلال به ثمر رساند تا بازی با انگیزه بیشتری برای تراکتوری‌ها دنبال شود.

در ادامه بازیکنان استقلال از اشتباه دفاع تیم تراکتور استفاده کرده و چندین بار دروازه تراکتور را تهدید کرد.

ترکیب تراکتور؛

شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، ایگور پستونسکی، مهدی ترابی (مهدی شیری)، دانیال اسماعیلی فر (تیبور هالیلوویچ)، تومیسلاو استراکال (دروزدک دوماگوج)، مهدی هاشم نژاد، اودیلیون زامرو بکوف، محمد نادری (صادق محرمی)، ادیب زارعی و امیر حسین حسین زاده

ترکیب استقلال؛

انتونیو ادان گاردیو، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضائیان، سعیدسحرخیزان، علیرضا کوشکی (امیر محمد رزاقی نیا)، ابراهیم دیدر اندونگ، عارف آقاسی کله سرخی، سید ابوالفضل جلالی (حسین گودرزی)، محمد حسین اسلامی و مهران احمدی (صالح حردانی)

تیم داوری این بازی را پیام حیدری، علی احمدی، حسین مرادی، علی بای و محمود رفیعی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

از حواشی بازی می‌توان به اهدا گل به تمثال شهدای اقتدار قبل از شروع بازی توسط بازیکنان هر ۲ تیم و تبریک روز جهانی عکاسی توسط سعید مظفری زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور به عکاسان حاضر در میدان بین نیمه اشاره کرد.