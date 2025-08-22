تکاپو برای حضور در فصل جدید لیگ بسکتبال/ خبری از قهرمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه سازمان لیگ بسکتبال، فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور از ۳ مهر آغاز می شود. به همین منظور و با توجه به فعال شدن پنجره نقل و انتقالات بازیکنان، تیم های متقاضی حضور در این فصل از رقابت ها اقدامات خود را برای تکمیل ترکیب تیم و اجرای دیگر برنامه های لازم جهت قطعی کردن حضورشان در مسابقات، آغاز کرده اند.

این وضعیت شامل برخی تیم های لیگ برتری فصل قبل و تیم های جدید می شود این در حالی است که به گفته رئیس سازمان لیگ تا به امروز مداقع عنوان قهرمانی هنوز اقدامی نداشته است ضمن اینکه ذوب آهن که از با سابقه ترین تیم های لیگ برتری به حساب می آید هم با توجه به ضوابط تعیین شده اصلا شرایط حضور در رقابت ها را ندارد.

میثم علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تسویه حساب مالی و عدم بدهی به ویژه به بازیکنان و مربیان از شروط سازمان لیگ برای پذیرش حضور تیم ها در فصل جدید رقابت های لیگ برتر بود، گفت: ابتدا ۳۱ تیر و در ادامه با لحاظ کردن شرایط جنگ تحمیلی در ایران، نیمه مرداد را به عنوان زمان تسویه حساب تیم ها لحاظ کردیم. این شرط اصلی برای پذیرش تیم ها بود به خصوص تیم هایی که بازیکنان و مربیان شان از آنها بایت بدهی به آنها شکایت داشتند.

وی تصریح کرد: تا پایان این مدت خیلی از تیم ها نسبت به تسویه حساب بدهی های قبلی خود اقدام کردند و در ادامه دیگر اقدامات لازم برای ورود دوباره به لیگ برتر را به سرانجام رساندند. کاله، طبیعت، مهگل و نفت آبادان ۴ تیمی هستند که فصل گذشته در لیگ برتر حضور داشتند و برای فصل جدید هم اقدام کرده اند. این تیم ها بدون بدهی، ورودیه رقابت ها را پرداخت کرده اند و در نقل و انتقالات هم فعال هستند.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال خاطرنشان کرد: تیم هایی مانند پتروشیمی و شاهرود هم در حال انجام اقدامات لیگ برتری هستند طوریکه می توان حضور این تیم ها در فصل جدید را قطعی دانست.

وی از استقلال و نفت زاگرس به عنوان دو تیم جدید در فصل پیش روی لیگ بسکتبال یاد کرد و گفت: این تیم ها متقاضی حضور در لیگ برتر بودند و از آنجا از شرایط لازم برخوردار بودند، با حضورشان موافقت شده است. این تیم ها وارد فصل نقل و انتقالات شده اند. تیم هرمزگان هم تا حدودی حضورش را در لیگ برتر نهایی کرده اند. تصمیم گیرندگان این تیم در مورد ساختار کلی آن به اجماع رسیده اند و مقدمات حضور فراهم شده است.

علیپور تاکید کرد: به جز این ۹ تیم در مورد سایر تیم ها و وضعیت حضورشان در لیگ برتر سال جاری نمی توان نظر قطعی داد به جز ذوب آهن، این تیم تا پایان مهلت تعیین شده برای تسویه حساب ها هیچ اقدامی انجام نداد درحالیکه بابت کل قراردادهای فصل قبل به بازیکنانش بدهکار است. ذوب آهن حتی به فدراسیون هم بدهی دارد، رقم دقیق خاطرن نیست اما حداقل ۴ میلیارد تومان بدهی این تیم به فدراسیون است.

وی ادامه داد: با شرایطی که ذوب آهن ندارد و اینکه اقدام دیگری هم در راستای فصل جدید مسابقات انجام نداده است، در واقع در شرف حذف شدن است. این تیم نه بدهی هایش را تسویه کرده است و نه در نقل و انتقالات فعالیتی دارد. بنابراین جایی در مسابقات امسال ندارد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال همچنین در مورد شهرداری گرگان که فصل قبل مسابقات را با قهرمانی به پایان رساند، گفت: از این تیم هم فعلا خبری نیست. مطلع هستیم که جلساتی پیرامون تیم در حال برگزاری است اما هنوز اقدام مشخصی برای ورود به لیگ برتر نشده است.

علیپور تاکید کرد: شاید شهرداری گرگان هم بدهی داشته باشد اما در مورد بدهی این تیم شکوائیه ای نیست و به همین دلیل پذیرش دوباره آن در لیگ برتر بلامانع است.

وی همچنین در مورد تیم های صعودکرده از لیگ حرفه ای و وضعیت آنها برای لیگ برتر امسال تصریح کرد: کاله قهرمان لیگ حرفه ای شد اما از آنجا که این تیم در لیگ برتر یک سهمیه دارد، نمی توانستیم با سهمیه دوم موافقت کنیم بنابراین امتیاز این تیم در اختیار سیستم گذاشته شد. کامیاران هم به عنوان نایب قهرمان لیگ حرفه ای سهمیه لیگ برتر را گرفت اما به خاطر ضعف در زیرساخت ها، امتیاز این تیم به استان کردستان و شهر سنندج واگذار شد. بررسی در مورد حضور نماینده ای از این شهر ادامه دارد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال با یادآوری اینکه نقل و انتقالات بازیکنان برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال تا نیمه شهریور ادامه دارد، گفت: بعد از آن به صورت دقیق و شفاف می توان تیم های شرکت کننده در لیگ امسال را معرفی کرد. برنامه فعلی این است که لیگ را حداقل با ۱۲ و حداکثر با ۱۴ تیم برگزار کنیم اما در نهایت وضعیت و شرایط خودِ تیم ها، تعیین کننده تعداد حضورشان است.

به گفته میثم علیپور در طول فعال بودن پنجره نقل و انتقالات بازیکنان، هر تیم می تواند نسبت به جذب ۱۵ بازیکن داخلی و ۳ بازیکن خارجی اقدام کند ضمن اینکه محدودیتی هم در جذب بازیکنان ملی پوش نیست.