۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

برنامه عزاداری هیئت‌ها در ایام آخر ماه صفر اعلام شد

برنامه عزاداری هیئت‌ها در ایام آخر ماه صفر اعلام شد

هیئت‌های عزاداری همزمان با ایام پایانی ماه صفر مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم(ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) مجلس عزاداری برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر مصادف با وفات حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری در اماکن متبرکه، هیئتها و مساجد برگزار می‌شود.

* هیئت ریحانةالنبی

پیش‌منبرخوانی: مصطفی زمانی

سخنران: حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی

مرثیه‌خوانی: محمدحسین پویانفر

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱

آدرس: میدان تجریش آستان مقدس امامزاده صالح

* هیئت ابناءالزهرا

سخنران: حجت‌الاسلام حسین نصیری

مرثیه‌خوانی: مهردادملکی و حمید ویسی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۱

آدرس: چیتگر، بلوار امیرکبیر، پشت مدرسه هداوند

* هیئت بیت‌العباس

سخنران: حجت‌الاسلام مرتضی میرصانع

مرثیه‌خوانی: حامد خمسه و محمد رستمی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، کوچه امیراسماعیل ثانی

* هیئت رزمندگان غرب تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی سعیدیان

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن

* هیئت صنف بزاز

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام صراف

مرثیه‌خوانی: حسین فروغی، امین شادکام و علی قرائیان

زمان: جمعه ۳۱ مرداد و یکشنبه ۲ شهریورماه از ساعت ۱۰

آدرس: خیابان خیام، روبروی پاچنار، کوچه مبرا

* هیئت مرحوم هاشمی شاهرودی

سخنرانان: حجج‌اسلام سیدبهاالدین ضیایی، گلپایگانی، خراسانی و پور خسروانی

مرثیه‌خوانی: سید مجید بنی فاطمه، مهدی اکبری، حنیف طاهری، مهدی رسولی، امیرطلاجوران، علی اکبرحائری، روح الله رحیمیان، سجاد محمدی، محمدرضا بذری، محمد اسداللهی و امین قدیم

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) کوچه ۱۹

* هیئت فداییان حسین

سخنران: حجج‌اسلام میرمرشدی و مرتضوی

مرثیه‌خوانی: سیدرضا نریمانی

زمان: پنجشنبه و شنبه ۳۰ مرداد و ۱ شهریور از ساعت ۲۰

آدرس: اصفهان، امامزاده شاه‌میرحمزه

* هیئت موج‌الحسن

سخنران: حجت‌الاسلام ابوالقاسمی

مرثیه‌خوانی: علی‌اصغر ژولیده و حسین محمدحسینی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

آدرس: خیابان فلسطین، بعد از تقاطع بزرگمهر

* هیئت عبدالله بن الحسن

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: سیدمهدی حسینی و حنیف طاهری

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

آدرس: فرمانیه، دیباجی‌شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، حسینیه مسجدالرضا

* حسینیه هدایت

سخنران: حجت الاسلام انصاریان

مرثیه‌خوانی: جمعی از مداحان

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: میدان قیام خیابان ری کوچه رقیب دوست

* هیئت حسین جان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی صادقی

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه از نماز مغرب

آدرس: خیابان پانزده خرداد

* هیئت مکتب الزهرا

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از اذان مغرب

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، ستاد فرماندهی ناجا، حسینیه چهارده معصوم

* هیئت محبین امام المنتظر

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین خادمیان

مرثیه‌خوانی: جواد اعتمادسعید

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، کوچه هفتم شرقی

* هیئت بیت الرقیه

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر یوسفی

مرثیه‌خوانی: ابوالفضل نادری

زمان: سه‌شنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: هنگام، تکاوران جنوبی، ۴۰ مرکزی

* مسجد جامع امام سجاد

سخنران: حجت‌الاسلام ماندگاری

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری، احمد نیکبختیان، ابوالفضل شهرابی و محمدجواد احمدی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب

آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی

* هیئت عشاق الحسین

سخنران: حجت‌الاسلام محب‌زاده و علی قربانی

مرثیه‌خوانی: علی علیان، میثم تربتی و وحید مرادی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: میدان امام حسین، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا

* هیئت رقیه سادات

سخنران: حجت‌الاسلام محسن حنیفی

مرثیه‌خوانی: حسین صاحب‌جمعی

زمان: سه‌شنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۲۱

آدرس: خیابان خراسان، خیابان مشهدی رحیم، زیبا، نبش کوچه عبدالله

* هیئت خیمةالرقیه

سخنران: حجت‌الاسلام رفیعی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: بزرگراه ارتش، شهرک باوذر، نبش ابوذر هشتم


