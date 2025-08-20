به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر مصادف با وفات حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری در اماکن متبرکه، هیئتها و مساجد برگزار می‌شود.

‌* هیئت ریحانةالنبی

پیش‌منبرخوانی: مصطفی زمانی

سخنران: حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی

مرثیه‌خوانی: محمدحسین پویانفر

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱

آدرس: میدان تجریش آستان مقدس امامزاده صالح

* هیئت ابناءالزهرا

سخنران: حجت‌الاسلام حسین نصیری

مرثیه‌خوانی: مهردادملکی و حمید ویسی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۱

آدرس: چیتگر، بلوار امیرکبیر، پشت مدرسه هداوند

* هیئت بیت‌العباس

سخنران: حجت‌الاسلام مرتضی میرصانع

مرثیه‌خوانی: حامد خمسه و محمد رستمی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، کوچه امیراسماعیل ثانی

* هیئت رزمندگان غرب تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی سعیدیان

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن

* هیئت صنف بزاز

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام صراف

مرثیه‌خوانی: حسین فروغی، امین شادکام و علی قرائیان

زمان: جمعه ۳۱ مرداد و یکشنبه ۲ شهریورماه از ساعت ۱۰

آدرس: خیابان خیام، روبروی پاچنار، کوچه مبرا

* هیئت مرحوم هاشمی شاهرودی

سخنرانان: حجج‌اسلام سیدبهاالدین ضیایی، گلپایگانی، خراسانی و پور خسروانی

مرثیه‌خوانی: سید مجید بنی فاطمه، مهدی اکبری، حنیف طاهری، مهدی رسولی، امیرطلاجوران، علی اکبرحائری، روح الله رحیمیان، سجاد محمدی، محمدرضا بذری، محمد اسداللهی و امین قدیم

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) کوچه ۱۹

* هیئت فداییان حسین

سخنران: حجج‌اسلام میرمرشدی و مرتضوی

مرثیه‌خوانی: سیدرضا نریمانی

زمان: پنجشنبه و شنبه ۳۰ مرداد و ۱ شهریور از ساعت ۲۰

آدرس: اصفهان، امامزاده شاه‌میرحمزه

* هیئت موج‌الحسن

سخنران: حجت‌الاسلام ابوالقاسمی

مرثیه‌خوانی: علی‌اصغر ژولیده و حسین محمدحسینی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

آدرس: خیابان فلسطین، بعد از تقاطع بزرگمهر

* هیئت عبدالله بن الحسن

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: سیدمهدی حسینی و حنیف طاهری

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

آدرس: فرمانیه، دیباجی‌شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، حسینیه مسجدالرضا

* حسینیه هدایت

سخنران: حجت الاسلام انصاریان

مرثیه‌خوانی: جمعی از مداحان

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: میدان قیام خیابان ری کوچه رقیب دوست

* هیئت حسین جان

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی صادقی

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه از نماز مغرب

آدرس: خیابان پانزده خرداد

* هیئت مکتب الزهرا

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از اذان مغرب

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، ستاد فرماندهی ناجا، حسینیه چهارده معصوم

‌* هیئت محبین امام المنتظر

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحسین خادمیان

مرثیه‌خوانی: جواد اعتمادسعید

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، کوچه هفتم شرقی

* هیئت بیت الرقیه

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر یوسفی

مرثیه‌خوانی: ابوالفضل نادری

زمان: سه‌شنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: هنگام، تکاوران جنوبی، ۴۰ مرکزی

* مسجد جامع امام سجاد

سخنران: حجت‌الاسلام ماندگاری

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری، احمد نیکبختیان، ابوالفضل شهرابی و محمدجواد احمدی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب

آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی

* هیئت عشاق الحسین

سخنران: حجت‌الاسلام محب‌زاده و علی قربانی

مرثیه‌خوانی: علی علیان، میثم تربتی و وحید مرادی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: میدان امام حسین، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا

* هیئت رقیه سادات

سخنران: حجت‌الاسلام محسن حنیفی

مرثیه‌خوانی: حسین صاحب‌جمعی

زمان: سه‌شنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۲۱

آدرس: خیابان خراسان، خیابان مشهدی رحیم، زیبا، نبش کوچه عبدالله

* هیئت خیمةالرقیه

سخنران: حجت‌الاسلام رفیعی

زمان: از سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

آدرس: بزرگراه ارتش، شهرک باوذر، نبش ابوذر هشتم



‌