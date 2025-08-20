به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر مصادف با وفات حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری در اماکن متبرکه، هیئتها و مساجد برگزار میشود.
* هیئت ریحانةالنبی
پیشمنبرخوانی: مصطفی زمانی
سخنران: حجتالاسلام جواد محمدزمانی
مرثیهخوانی: محمدحسین پویانفر
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱
آدرس: میدان تجریش آستان مقدس امامزاده صالح
* هیئت ابناءالزهرا
سخنران: حجتالاسلام حسین نصیری
مرثیهخوانی: مهردادملکی و حمید ویسی
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۱
آدرس: چیتگر، بلوار امیرکبیر، پشت مدرسه هداوند
* هیئت بیتالعباس
سخنران: حجتالاسلام مرتضی میرصانع
مرثیهخوانی: حامد خمسه و محمد رستمی
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، کوچه امیراسماعیل ثانی
* هیئت رزمندگان غرب تهران
سخنران: حجتالاسلام علی سعیدیان
مرثیهخوانی: سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان
زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹:۳۰
آدرس: خیابان آزادی غرب، بعد از یادگار امام، مهدیه امام حسن
* هیئت صنف بزاز
پیشمنبرخوانی: حامد سهندی
سخنران: حجتالاسلام صراف
مرثیهخوانی: حسین فروغی، امین شادکام و علی قرائیان
زمان: جمعه ۳۱ مرداد و یکشنبه ۲ شهریورماه از ساعت ۱۰
آدرس: خیابان خیام، روبروی پاچنار، کوچه مبرا
* هیئت مرحوم هاشمی شاهرودی
سخنرانان: حججاسلام سیدبهاالدین ضیایی، گلپایگانی، خراسانی و پور خسروانی
مرثیهخوانی: سید مجید بنی فاطمه، مهدی اکبری، حنیف طاهری، مهدی رسولی، امیرطلاجوران، علی اکبرحائری، روح الله رحیمیان، سجاد محمدی، محمدرضا بذری، محمد اسداللهی و امین قدیم
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰
آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) کوچه ۱۹
* هیئت فداییان حسین
سخنران: حججاسلام میرمرشدی و مرتضوی
مرثیهخوانی: سیدرضا نریمانی
زمان: پنجشنبه و شنبه ۳۰ مرداد و ۱ شهریور از ساعت ۲۰
آدرس: اصفهان، امامزاده شاهمیرحمزه
* هیئت موجالحسن
سخنران: حجتالاسلام ابوالقاسمی
مرثیهخوانی: علیاصغر ژولیده و حسین محمدحسینی
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب
آدرس: خیابان فلسطین، بعد از تقاطع بزرگمهر
* هیئت عبدالله بن الحسن
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: سیدمهدی حسینی و حنیف طاهری
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب
آدرس: فرمانیه، دیباجیشمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، حسینیه مسجدالرضا
* حسینیه هدایت
سخنران: حجت الاسلام انصاریان
مرثیهخوانی: جمعی از مداحان
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰
آدرس: میدان قیام خیابان ری کوچه رقیب دوست
* هیئت حسین جان
سخنران: حجتالاسلام سیدعلی صادقی
مرثیهخوانی: منصور ارضی
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه از نماز مغرب
آدرس: خیابان پانزده خرداد
* هیئت مکتب الزهرا
سخنران: حجتالاسلام سیدعباس موسوی
مرثیهخوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری و علیرضا طاهری
زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۳ شب از اذان مغرب
آدرس: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، ستاد فرماندهی ناجا، حسینیه چهارده معصوم
* هیئت محبین امام المنتظر
سخنران: حجتالاسلام سیدحسین خادمیان
مرثیهخوانی: جواد اعتمادسعید
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۱
آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، خیابان توحید، کوچه هفتم شرقی
* هیئت بیت الرقیه
سخنران: حجتالاسلام ناصر یوسفی
مرثیهخوانی: ابوالفضل نادری
زمان: سهشنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: هنگام، تکاوران جنوبی، ۴۰ مرکزی
* مسجد جامع امام سجاد
سخنران: حجتالاسلام ماندگاری
مرثیهخوانی: محمدرضا بذری، احمد نیکبختیان، ابوالفضل شهرابی و محمدجواد احمدی
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب
آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی
* هیئت عشاق الحسین
سخنران: حجتالاسلام محبزاده و علی قربانی
مرثیهخوانی: علی علیان، میثم تربتی و وحید مرادی
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰
آدرس: میدان امام حسین، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا
* هیئت رقیه سادات
سخنران: حجتالاسلام محسن حنیفی
مرثیهخوانی: حسین صاحبجمعی
زمان: سهشنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۲۱
آدرس: خیابان خراسان، خیابان مشهدی رحیم، زیبا، نبش کوچه عبدالله
* هیئت خیمةالرقیه
سخنران: حجتالاسلام رفیعی
زمان: از سهشنبه ۲۸ مردادماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰
آدرس: بزرگراه ارتش، شهرک باوذر، نبش ابوذر هشتم
