به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی تروث، اعلام کرد که جروم پاول، رئیس کل بانک مرکزی این کشور به طور خیلی بدی در حال آسیب زدن به بازار مسکن آمریکا است.

ترامپ در این پست دوباره خواستار کاهش قابل توجه نرخ بهره در این کشور شد و گفت: امکان دارد که یک نفر به پاول بگوید که در حال آسیب زدن به بازار مسکن است؟ مردم به خاطر او نمی‌توانند وام مسکن بگیرند.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که این کشور تورم ندارد و همه نشانه‌ها دال بر لزوم کاهش نرخ بهره است.

این صحبت‌های ترامپ در حالی مطرح می‌شود که قرار است جمعه پیش رو پاول در نشست سالانه بانک مرکزی این کشور سخنرانی کند. کلمه به کلمه این سخنرانی برای صاحبان سرمایه و سهامداران آمریکایی در جهت رسیدن به رویکرد آتی بانک مرکزی آمریکا و رفع ابهامات موجود در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره مهم خواهد بود.

اسکات بنت، وزیر خزانه داری ترامپ، خواستار کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر شده است.