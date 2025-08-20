چالش صنایع آلاینده همچنان تهدید جدی سلامت شهروندان فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا بهرامی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: هم‌اکنون شرکت عمران در حال اجرای اقدامات عمرانی و پروژه‌های مطالعاتی متعددی است که در سال‌های گذشته آغاز شده و برخی از آن‌ها همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، در حوزه شهرسازی ۷ پروژه فعال مطالعاتی وجود دارد و قرار است ۶ پروژه اجتماعی دیگر نیز اضافه شود. همچنین در سال‌های گذشته پروژه‌های فنی متعددی فعال بوده و امسال نیز ۵ پروژه جدید فنی و مطالعاتی آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید فولادشهر ادامه داد: پروژه‌های روبنایی و زیربنایی شامل ساخت مدارس، محوطه‌سازی و آماده‌سازی اراضی توسط این شرکت دنبال می‌شود. امسال به آموزش و پرورش اعلام کرده‌ایم که در صورت آمادگی، شرکت عمران توانایی آغاز عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه جدید را دارد. در سال‌های گذشته سالانه ۳ یا ۴ مدرسه آغاز می‌شد، اما امسال قصد داریم ۱۰ مدرسه را کلنگ‌زنی کنیم که البته مشروط به تحویل نقشه‌های مورد نیاز از سوی سازمان نوسازی مدارس است.

وی اظهار کرد: یک مسجد باقی‌مانده در محله مثانه نیز در دستور کار ساخت قرار دارد. همچنین سه مدرسه با پیشرفت فیزیکی ۹۷ تا ۹۸ درصدی در حال تکمیل است که پس از برقراری انشعابات در هفته آینده تحویل آموزش و پرورش خواهد شد. یک کلانتری نیز ساخته شده که امید است در هفته دولت به مجموعه انتظامی تحویل شود.

تحویل هزار واحد نهضت ملی مسکن در هفته دولت

بهرامی با اشاره به پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: تعهد شرکت عمران در این طرح ۱۰ هزار و ۳۹۵ واحد است که در محلات دیار، فرهنگ و ایثار در حال ساخت هستند. از این تعداد، ۹۵۶ واحد در هفته دولت تحویل خواهد شد و امید است در دهه فجر نیز نزدیک به ۷۰۰ واحد دیگر افتتاح شود. سایر پروژه‌ها نیز به مرور در طول سال تکمیل خواهند شد.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر، در حوزه نهضت ملی، این شرکت هم آماده‌سازی اراضی و هم اجرای پروژه‌های زیربنایی شامل آب، برق و فاضلاب را انجام می‌دهد.

وی افزود: شرکت عمران یک‌سوم هزینه‌های اجرای پروژه‌های زیربنایی را تقبل کرده است تا خدمات به موقع به پروژه‌های نهضت ملی برسد. این کار اعتبارات سنگینی می‌طلبد، در حالی که مردم نیز به دلیل شرایط اقتصادی توان پرداخت بالایی ندارند و همین امر باعث کندی در روند اجرای برخی پروژه‌ها شده است.

توقف طرح مترو فولادشهر به دلیل چالش‌های اقتصادی

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره پروژه مترو این شهر گفت: طرح مترو سال‌هاست به دلایل مختلف متوقف مانده است. ابتدا قرار بود مسیر از اراضی کشاورزی عبور کند که با مخالفت نمایندگان شهرستان‌های دیگر روبه‌رو شد. سپس مسیر به کنار اتوبان منتقل شد، اما به دلیل صرفه اقتصادی پایین، شورای عالی شهرسازی با جابجایی آن موافقت نکرد.

وی افزود: اکنون مطالعات تکمیلی در حال انجام است و هزینه اجرای مترو حدود ۵۳ همت برآورد شده است. اجرای این پروژه از توان شرکت عمران به تنهایی خارج است و باید با همکاری شهرداری‌ها، دستگاه‌های مرتبط و با تأمین اعتبار ملی پیش برود.

تکمیل فضاهای سبز و خدمات شهری در محلات جدید

بهرامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اقدامات کاهش آلودگی ناشی از مجاورت فولادشهر با صنایع آلاینده گفت: ایجاد فضای سبز و توسعه کمربند حفاظتی در دستور کار است. به دلیل کمبود آب، بخشی از فضای سبز از طریق خرید آب یا حفر چاه تأمین خواهد شد.

وی افزود: در محلات مسکن مهر و نهضت ملی نیز تکمیل فضای سبز در حال انجام است تا مردم بتوانند از محیط مطلوب‌تری بهره‌مند شوند.

بهرامی در خصوص پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی فولادشهر اظهار کرد: در طرح‌های تفصیلی، سرانه‌های آموزشی، فضای سبز و خدمات شهری متناسب با جمعیت پیش‌بینی شده است. برخی از این پروژه‌ها اجرا شده و برخی دیگر به شهرداری تحویل داده شده تا تکمیل شود. در محلات دیار، فرهنگ و ایثار نیز حدود ۵۰ درصد فضاهای سبز و ۸۰ درصد مساجد اجرا شده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر افزود: توسعه اجتماعی یکی از سرفصل‌های شرکت عمران است، هرچند اجرای برخی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی وظیفه دستگاه‌های دیگر است. با این حال شرکت عمران در حد توان کمک کرده است. امسال یک کتابخانه جدید افتتاح خواهد شد و ۱۰ پروژه گردشگری نیز تعریف شده است که برخی با همکاری شهرداری و برخی توسط بخش خصوصی اجرا خواهند شد.

وی در ادامه افزود: در حوزه ورزش نیز با وجود محدودیت‌های قانونی، با پیگیری به دیوان عدالت اداری توانستیم زمینه اجرای پروژه‌های ورزشی را فراهم کنیم. هم‌اکنون اجرای زمین چمن مصنوعی در محلات مختلف آغاز شده و تاکنون ۸ قطعه زمین ورزشی شامل زمین والیبال و فوتبال به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر با اشاره به ظرفیت شهر گفت: ظرفیت جمعیتی فولادشهر حدود ۳۲۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است و در حال حاضر بخشی از این ظرفیت تحقق یافته است. وی تأکید کرد: موضوع دوگانگی مدیریت میان شرکت عمران و شهرداری وجود ندارد و هر یک وظایف مشخصی دارند. شرکت عمران در حوزه آماده‌سازی و تحویل اراضی فعال است و شهرداری مسئولیت خدمات شهری را بر عهده دارد. تعامل میان دو دستگاه نزدیک است و جلسات مشترک هفتگی برگزار می‌شود.

بهرامی گفت: با وجود چالش‌های مالی و محدودیت‌های قانونی، شرکت عمران تلاش دارد تا پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و زیربنایی را طبق برنامه اجرا کند و زمینه بهبود کیفیت زندگی در فولادشهر را فراهم آورد.