مساجد فارس در مسیر پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی عصر پنجشنبه در گردهمایی علما و ائمه جماعات مساجد استان فارس با بیان اینکه مقام معظم رهبری روز جهانی مسجد را اساساً روزی انقلابی دانسته اند، گفت: به این مناسبت برنامههای مختلفی برنامهریزی و در حال اجراست و این گردهمایی نیز به این مناسبت برگزار میشود.
وی با ارائه گزارش آماری از وضعیت مساجد استان، ادامه داد: در استان نزدیک به پنج هزار مسجد و حسینیه فعال است که از این میان ۴۲۳ مسجد در شیراز قرار دارد که به لحاظ کمی در رتبه چهارم کشور قرار داریم.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس با اشاره به اینکه و دو هزار و ۸۰۰ ائمه جماعات نیز در مساجد مشغول فعالیت هستند، آمار کانونهای فرهنگی هنری مساجد را یکهزار و ۴۰۰ باب، آمار کتابخانههای مساجد را ۶۸۲ باب و تعداد پایگاههای بسیج مساجد را بیش از چهار هزار و ۵۰۰ پایگاه ذکر کرد.
حجتالاسلام امیدی از فعالیت ۷۰۰ مسجد در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی با ارائه خدمات تبیینی، اجتماعی و فرهنگی خبر داد و گفت: بعد از رونمایی از سند ملی مسجد، هم افزایی بین نهادها و دستگاههای اجرایی متولی امر مسجد رو به افزایش است و همگی در کنار ۳۷ قرارگاه مسجد تحت اشراف نماینده ولیفقیه در فارس فعالیت مشغول برنامه ریزی امر مسجد هستند.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس با اشاره به اهداف پیش رو تا روز جهانی مسجد در سال آینده، یادآور شد: در این مدت ۹ هدف شامل آموزش مستمر ارکان مساجد، تکمیل و بهروز رسانی آمار مساجد برای برنامهریزی هرچه بهتر، روشن کردن مساجد خاموش با استقرار امام جماعت و شروع فعالیتها، اصلاح ساختار هیئت امنای مسجد و متولیان و جوان سازی، وضع مقررات داخلی برای برقراری و برگزاری جلسات مذهبی، تشکیل اتاق وضعیت مساجد شیراز، کمک به احداث خانههای عالم، کمک به احیای موقوفات با هماهنگی اوقاف از برنامههای پیش رو است.
