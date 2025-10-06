امیدی: ۵۳۷ کانون فرهنگی هنری در مناطق روستایی فارس فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روز روستا و عشایر گفت: بیش از یکهزار و ۳۲۷ باب کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فارس مشغول فعالیت است که از این تعداد ۵۳۷ باب در مساجد نقاط روستایی حتی دورترین نقاط راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: کانونهای مساجد روستایی در نقاطی که حتی ادارهای هم فعال نیست، به صورت یک نهاد قوی با جایگاه رفیع معنوی و اجتماعی برنامههای متنوعی را در طول سال و به ویژه اوقات فراغت تابستان اجرا میکنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس با ارائه آماری از فعالیت کانونهای مساجد روستایی در شهرستانهای استان فارس، افزود: شهرستان های داراب با ۴۷ باب کانون روستایی، شیراز با ۳۹ باب کانون روستایی، مرودشت با ۳۵ باب کانون روستایی، فسا با ۳۳ باب کانون روستایی و نیریز و لامرد با ۳۰ باب کانون روستایی از مجموع کانونهای فعال در سطح شهرستان، بیشترین آمار کانونهای مساجد روستایی استان را به خود اختصاص دادهاند.
حجت الاسلام امیدی گفت: در سالهای اخیر درخواست تأسیس و راهاندازی کانون فرهنگی هنری در مساجد مناطق روستایی استان افزایش پیدا کرده است و در اجرای برنامهها نیز کانونهای مساجد روستایی در بسیاری از موارد پیشتاز فعالیتها هستند و برنامههای متنوعی را به ویژه در مناسبتهای ملی و مذهبی با کمترین امکانات برای عموم مردم اجرا میکنند که با استقبال حداکثری همراه است.
وی ضمن گرامیداشت ۱۵مهر روز روستا و عشایر و تبریک این مناسبت به مدیران و فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد روستایی استان فارس، ادامه داد: استعدادها و ظرفیتهای بسیار بالقوهای در سطح روستاهای استان فارس در رشتههای مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت است تا شکوفا شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس تصریح کرد:در سالهای اخیر سعی شده است با برگزاری برنامههای ویژه کانونهای مساجد روستایی توجه همگان به ظرفیتهای بالقوه روستا جلب شود.
