حفظ وحدت، رسالت علما در شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید علی اصغر دستغیب، عصر پنجشنبه در گردهمایی علما و ائمه جماعات مساجد استان فارس، علما و روحانیون را نور جامعه اسلامی دانست و گفت: رسالت امروز بر علما و روحانیون این است که جامعه منسجم، متحد و همگام را داشته باشیم.

وی ضرورت حفظ وحدت را از توصیه‌های مقام معظم رهبری ذکر کرد و ادامه داد: در شرایطی که به وسیله دشمنان خدا فضایی برای سختی مردم ایجاد می‌شود، گام اول وحدت بین علما است تا بتوانند در شرایط پیش آمده مردم را هدایت کنند.

آیت الله دستغیب ضمن تاکید بر حفظ وحدت، توصیه کرد: همه باید مراقبت‌های لازم را داشته باشیم و در موضع‌گیری ها و جوسازی‌ها، ترور شخصیت و تخریب بزرگان بی تفاوت نگذریم و تبیین کنیم.