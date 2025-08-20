ورود بیش از ۲ میلیون زائر و مسافر به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عسکری از ورود ۲ میلیون و ۹۶ هزار و ۴۴۸ زائر از ۲۳ تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ به مشهد خبر داد و اظهار کرد: در این مدت تعداد ۵۷ هزار و ۲۱۳ نفر از طریق فرودگاه، ۹۴ هزار و ۶۵۴ نفر از طریق راه آهن، ۶۷ هزار و ۷۷۲ نفر از طریق وسایل حمل و نقل جاده‌ای و یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۰۸ نفر با وسایل حمل و نقل شخصی به خراسان رضوی و مشهد مشرف شده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت اسکان زائران و مسافران در استان بیان کرد: ضریب اشغال واحدهای اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در استان ۴۷ درصد و در مشهد ۸ درصد بوده و میزان اقامت در منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) ۵۶ هزار و ۱۰۰ نفر شب بوده است.