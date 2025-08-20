به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای شورای علمی، دستاندرکاران و محققان کتاب «مکتب تشیع به روایت علامه جوادی آملی» روز چهارشنبه با آیتالله عبدالله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.
آیت الله جوادی آملی در این دیدار با بیان اینکه کتابی میتواند جهانی باشد که جهانی تنظیم و تدوین شود، ابراز داشت: توانمندیهای حوزه علمیه فراوان است، اگر حوزه بخواهد میتواند دستاوردهای علمی بزرگی را رقم بزند، مثلاً همین کتاب تفسیر تسنیم، محصول تلاشهای حوزه است، بدون تردید این کار، کار حوزه است و کار شخص نیست، این کار به برکت انقلاب و خون پاک شهدا است، بنده یک نفر در برابر این گروه با عظمت هستم، وقتی این درس شروع شد، با استقبال حوزه و فضلا مواجه شد و ۴ نسل طول کشید و نقد و رفع شبهه ۴ نسل پاسخ داده شد و لذا اگر برخی مباحث تکرار شده است چون مربوط به چهار نسل است.
وی بر اهمیت نقش حوزه علمیه در رشد علمی و معرفتی جامعه تأکید کردند و بیان کرد: کتابهایی مانند «مکتب تشیع» باید به گونهای تدوین شوند که برای نسلهای مختلف و حتی جهانیان قابل استفاده و راهگشا باشد.
آیتالله جوادی آملی با تشریح جایگاه شیعه در اسلام اظهار کرد: شیعه در حقیقت یک فرقه از اسلام نیست، بلکه مسلمان واقعی و اسلامشناس حقیقی است؛ زیرا از مبدأ تا معاد و از معاد تا مبدأ سخن علمی برای گفتن دارد، شیعه از وجوب و یقینیات الهی سخن میگوید و مهمترین مسئله کلامی آن، ضرورت نصب الهی است؛ یقیناً خدا باید نصب بکند یک و این وجوب عن الله است نه علی الله، و همچنین خداوند نخواست صرفاً انسان را خلق کند، بلکه خلیفهالله را آفرید و به فرشتگان فرمود بر خلیفهالله سجده کنند. تبیین این مباحث کلامی، مسیر فهم صحیح دین را برای انسانها روشن میسازد.
وی تأکید کرد: اسلام واقعی همان است که شیعه بیان میکند و شناخت درست دین بدون توجه به امامت و آموزههای اهل بیت امکانپذیر نیست و شیعه با اتکا به آموزههای اهل بیت، از تفسیر و معقولات آنان بهره میبرد و همواره سعی دارد تا معارف قرآنی و دینی را زنده نگه دارد.
مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: فهم درست دین و معارف اهل بیت، شناخت دقیق خدا و ایمان به عصمت ائمه، نقش مهمی در هدایت انسان دارد و شیعه در حفظ و تبیین این آموزهها نقشی محوری دارد.
آیت الله جوادی آملی با اشاره به آثار بزرگان حوزه، بر اهمیت مطالعه دقیق آثار علمی و کلامی تأکید کردند و بیان کرد: بررسی دقیق و علمی این آثار، زمینه رشد و آگاهی دینی و فرهنگی جامعه را فراهم میآورد؛ نقد و اشکال علمی نه تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه باعث رشد و باروری علمی میشود و هر نسل باید با طرح و روش جدید به بازخوانی و توسعه این آثار بپردازد.
وی همچنین یادآور شد: فهمیدن و باسواد شدن جرم نیست، بلکه این اولین وظیفه شرعی هر انسانی است که معارف دینی را مطالعه و درک کند.
استاد برجسته حوزه علمیه بر اهمیت مطالعه و پرسشگری علمی در حوزههای دینی تأکید کردند و بیان کرد: شیعه همواره تلاش کرده است تا اسلام را بهصورت علمی، کلامی و عملی معرفی کند و مسیر رشد معنوی و فکری انسانها را هموار سازد.
ایشان در پایان، تلاش پژوهشگران کتاب «مکتب تشیع» را ستود و ابراز امیدواری کرد: این اثر بتواند منبعی معتبر برای نسلهای آینده و الگویی برای فهم عمیق اسلام و شیعه باشد.
