به گزارش خرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی عصر چهارشنبه با حضور در محورهای مواصلاتی با شهر مقدس مشهد از کاروانهای پیادهروی آخر سفر بازدید و از نزدیک وضعیت فرهنگی و تبلیغی کاروانها مطلع و پیگیر مسائل کاروانها و مبلغین همراه کاروانها شد.
اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در تلاش تبلیغی خود سعی میکند که کاروانها پیاده حتماً دارای همراه روحانی بوده و مبلغین زائرین پیاده حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را همراهی و در مسیر نیز فعالیتهای فرهنگی را پیگیری کند.
به همین منظور مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی محور مشهد تا نیشابور و محور قوچان تا چناران را به اتفاق همکاران و مدیران محورها بازدید کرد.
