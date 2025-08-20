به گزارش خرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی عصر چهارشنبه با حضور در محورهای مواصلاتی با شهر مقدس مشهد از کاروان‌های پیاده‌روی آخر سفر بازدید و از نزدیک وضعیت فرهنگی و تبلیغی کاروان‌ها مطلع و پیگیر مسائل کاروان‌ها و مبلغین همراه کاروان‌ها شد.

اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در تلاش تبلیغی خود سعی می‌کند که کاروان‌ها پیاده حتماً دارای همراه روحانی بوده و مبلغین زائرین پیاده حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را همراهی و در مسیر نیز فعالیت‌های فرهنگی را پیگیری کند.

به همین منظور مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی محور مشهد تا نیشابور و محور قوچان تا چناران را به اتفاق همکاران و مدیران محورها بازدید کرد.