  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۰۳

بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از ایستگاه‌های خدمت‌رسان

بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از ایستگاه‌های خدمت‌رسان

مشهد - حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از ایستگاه‌های خدمت رسانی به زائران پیاده مرقد امام رضا علیه السلام در نیشابور بازدید کرد.

به گزارش خرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی عصر چهارشنبه با حضور در محورهای مواصلاتی با شهر مقدس مشهد از کاروان‌های پیاده‌روی آخر سفر بازدید و از نزدیک وضعیت فرهنگی و تبلیغی کاروان‌ها مطلع و پیگیر مسائل کاروان‌ها و مبلغین همراه کاروان‌ها شد.

اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در تلاش تبلیغی خود سعی می‌کند که کاروان‌ها پیاده حتماً دارای همراه روحانی بوده و مبلغین زائرین پیاده حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را همراهی و در مسیر نیز فعالیت‌های فرهنگی را پیگیری کند.

به همین منظور مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی محور مشهد تا نیشابور و محور قوچان تا چناران را به اتفاق همکاران و مدیران محورها بازدید کرد.

کد خبر 6566714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها