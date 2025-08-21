بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز همدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از

روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز همدان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور، هدیه‌ای شامل یک روز مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن شهر همدان در نظر گرفته است.

این هدیه، شامل حداکثر ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان بوده و هر مشترک تنها یک‌بار امکان فعال‌سازی آن را دارد. فرصت فعال‌سازی این هدیه ویژه، فقط در روزهای اول و دوم شهریورماه فراهم و اعتبار آن، از زمان فعال‌سازی به مدت ۲۴ ساعت است.

مشترکان ایرانسلی برای فعال‌سازی این هدیه می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا با مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من اقدام کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز اول شهریور، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز همدان» نام‌گذاری شده است؛ روزی که با هدف گرامی‌داشت جایگاه علمی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر و توجه به پیشینه ارزشمند آن در عرصه‌های گوناگون، به‌عنوان اولین پایتخت ایران، فرصتی مغتنم برای پاسداشت هویت و میراث همدان به شمار می‌رود.