۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

آسفالت و زیرسازی ۵ روستای نیمروز در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد

زابل - مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زابل از بهره‌برداری متمرکز از ۴۵ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در ۵ روستای نیمروز همزمان با هفته دولت خبر داد.

محسن شیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با هفته دولت، عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۴۵ هزار مترمربع از معابر ۵ روستای این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.‌

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زابل با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های عمرانی در نیمروز افزود: در سال جاری عملیات زیرسازی و آسفالت در ۲۱ روستا آغاز شده که بر اساس برنامه‌ریزی، در مجموع ۱۵۷ هزار مترمربع از معابر روستایی نیمروز ساماندهی خواهد شد.

شیرزایی همچنین بیان کرد: اجرای «نهضت آسفالت روستایی» که طی سال‌های اخیر در منطقه سیستان آغاز شده، نقش مؤثری در ارتقای شاخص برخورداری روستاها از راه‌های مناسب و کاهش مشکلات تردد روستاییان داشته است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت، روند توسعه و عمران روستاهای منطقه را دنبال می‌کند.

