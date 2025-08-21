محسن شیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با هفته دولت، عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۴۵ هزار مترمربع از معابر ۵ روستای این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.‌

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زابل با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های عمرانی در نیمروز افزود: در سال جاری عملیات زیرسازی و آسفالت در ۲۱ روستا آغاز شده که بر اساس برنامه‌ریزی، در مجموع ۱۵۷ هزار مترمربع از معابر روستایی نیمروز ساماندهی خواهد شد.

شیرزایی همچنین بیان کرد: اجرای «نهضت آسفالت روستایی» که طی سال‌های اخیر در منطقه سیستان آغاز شده، نقش مؤثری در ارتقای شاخص برخورداری روستاها از راه‌های مناسب و کاهش مشکلات تردد روستاییان داشته است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت، روند توسعه و عمران روستاهای منطقه را دنبال می‌کند.

