انتقال دو نوزاد دوقلوی نارس از مریوان به بیمارستان کوثر سنندج

سنندج – رئیس مرکز اورژانس هوایی کردستان از انتقال دو نوزاد دوقلوی نارس از مریوان به بیمارستان کوثر سنندج با بالگرد اورژانس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: امروز پنجشنبه با اعلام نیاز فوری به انتقال بیماران نوزاد، بالگرد اورژانس هوایی سنندج به شهرستان مریوان اعزام شد.

وی افزود: در این مأموریت، دو نوزاد دوقلوی پره‌ترم ۳۰ هفته‌ای که به دلیل نارس بودن با مشکل دیسترس تنفسی مواجه بودند، تحت مراقبت تیم پزشکی و پرستاری اورژانس هوایی قرار گرفتند.

هدایی با اشاره به اینکه این نوزادان حاصل یک زایمان سه‌قلویی بودند، عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس و ضرورت ارائه خدمات درمانی تخصصی، انتقال سریع آنان به مرکز مجهز ضروری بود.

به گفته وی، خوشبختانه با تلاش کادر پرواز و اقدامات درمانی اولیه، این نوزادان با موفقیت به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس هوایی کردستان در پایان با قدردانی از تیم عملیات اورژانس هوایی، بر نقش حیاتی این مأموریت‌ها در نجات جان بیماران تأکید کرد.

