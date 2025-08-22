تاکید پیاتزا روی تغذیه و تمرکز ملی پوشان والیبال؛هیچکس «معروف» نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا اظهار داشت: اکنون شور و اشتیاق بیشتری برای هدایت تیم ملی والیبال ایران نسبت به ابتدای کارم دارم، زیرا میخواهم با فرهنگ ایران بیشتر آشنا شوم و متوجه شدهام که بازیکنان، جنگجوهای واقعی هستند.
او که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، ادامه داد: وقتی بازیکنان شروع به فکر کردن برای رسیدن به یک هدف میکنند، آنها واقعاً جنگجوهای واقعی هستند و من در دو ماه اخیر این موضوع را بهخوبی درک کردهام. ما باید در مسیرهای مختلفی با بازیکنان کار کنیم و این مسیرها تنها به ورزش و فرهنگ یک کشور محدود نمیشود. بهطور مثال باید روی سبک رژیم غذایی بازیکنان بیشتر کار کنیم و همچنین حس جنگندگی را در بین آنها تقویت کنیم.
سرمربی تیم ملی والیبال تصریح کرد: حتی میتوانیم روی سطح تمرکز بازیکنان بیشتر کار کنیم و آنها را رشد دهیم. مهمترین مسئله این است که هر روز کار کنیم تا مشکل را شناسایی کنیم. بیشتر اوقات ترجیح میدهیم تمرکزمان را روی مشکلات بگذاریم، اما از آنجا که همه این مشکلات را میدانند، باید آنها را کنار بگذاریم و به جای آن روی راهحلها فکر کنیم.
پیاتزا خاطرنشان کرد: ما باید این موضوع را بپذیریم. استعدادهای بزرگی در والیبال ایران داریم که بیشتر آنها در رقابتهای قهرمانی جهان بازی میکنند و تنها لازم است یکسری راهنماییها به آنها ارائه دهیم تا تمرکز کافی در زمین داشته باشند. بازیکنان باید فرهنگی را که در ورزش والیبال وجود دارد دنبال کنند. رعایت رژیم غذایی مناسب و داشتن تمرکز کافی در زمین بازی موجب خواهد شد عملکرد خوبی در تیم ملی داشته باشیم.
پیاتزا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاید بسیاری از مردم امیدی به موفقیت تیم ملی در مسابقات VNL (لیگ والیبال ملتهای جهان) نداشتند، اما او توانست تیم را بهخوبی مدیریت کند، توضیح داد: من هیچوقت نخواستهام نتایج سال گذشته تیم ملی ایران را با نتایجی که امسال به دست آمده مقایسه کنم. مطمئنم هر مربی که هدایت تیم ملی را بر عهده داشته، تلاش کرده بهترین نتایج ممکن را کسب کند. همانطور که پیش از این گفتم، ما باید مشکلات تیم را پیدا کنیم و من اطلاعی ندارم که سال گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است.
او افزود: در دیدار مقابل برزیل، بازیکنان از لحاظ ذهنی تحت تنش زیادی قرار داشتند، در حالیکه برزیل با حضور تماشاگران خود برابر ما قرار گرفته بود. پس از آن مسابقه، بازیکنان به خود آمدند و گفتند: «ما هم میتوانیم کاری انجام دهیم.» بعد از آن، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در ایران آغاز شد و من تلاش کردم کل تیم، از بازیکنان گرفته تا تمامی اعضای کادر را مدیریت کنم. خوشبختانه همه بهترین عملکردشان را ارائه دادند. بازیکنان کار بزرگی انجام دادند و تلاش کردند احساساتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. من فرد خوششانسی بودم که در زمین حضور داشتم و دیدم بازیکنان چنین حسی را درون زمین پیدا کردند.
پیاتزا در رابطه با تغییر ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل هلند در لیگ ملتهای جهان گفت: در پایان دیدار با آرژانتین، مرتضی شریفی دچار مصدومیت شد و ما ناچار به تغییر نفرات خود شدیم. در بازی برابر آلمان از حریف پیش افتاده بودیم، اما دیدار با هلند کاملاً متفاوت بود و برای من مسابقه بسیار دشواری به حساب میآمد.
او ادامه داد: بازیکنان هلند را بهخوبی میشناختم و با بسیاری از آنها حدود ۶ سال همکاری داشتم. همچنین از مشکلاتی که این تیم با آن دست و پنجه نرم میکرد، اطلاع داشتم و به همین دلیل زمانی که تیم ملی ایران از هلند امتیاز میگرفت، چندان خوشحالی نمیکردم. ما باید این مسابقه را با نتیجه ۳ بر صفر به پایان میرساندیم و اگر دو ست را به حریف واگذار نمیکردیم، در جمع هشت تیم پایانی قرار میگرفتیم.
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که چرا ایران در بیشتر دیدارهایی که پیروز میشد، امتیاز لازم را با نتیجه ۳ بر ۲ به دست میآورد، توضیح داد: ما باید آمریکا را ۳ بر صفر شکست میدادیم، اما این بازی به ۵ ست کشید. حتی مقابل اسلوونی نیز میتوانستیم با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شویم. در هفته دوم، دو بازی خود را با نتیجه ۳ بر یک بردیم و یک بازی را نیز با همان نتیجه واگذار کردیم.
او افزود: در برخی دیدارها اتفاقاتی داخل زمین رخ داد که باعث از بین رفتن تمرکز ما شد و من از این موضوع بسیار عصبی بودم. در بازی با لهستان، بازیکنی به نام لئون با سرویسهای خود ما را بسیار اذیت کرد. مهمترین نکته این است که ما باید از اشتباهات خود درس بگیریم و این، اولین گام برای رشد و پیشرفت تیم محسوب میشود.
او در رابطه با عدم دعوت از بازیکنانی مانند میلاد عبادیپور یا محمد موسوی به تیم ملی والیبال گفت: قبل از اینکه من لیست بازیکنان را اعلام کنم، با بازیکنانی مانند غفور، وادی، عبادیپور و... تماس گرفتم و گفتم در این برهه شما باید آزاد باشید و من میخواهم به بازیکنان دیگر تجربه بدهم. دلیل این تصمیم این بود که چیزی که من از فصل گذشته بررسی میکردم نشان میداد بازیکنان جوانتر منتظر بودند تا بازیکنان با تجربهتر تصمیم خود را بگیرند و در نتیجه بازیکنان جوان مسئولیت کمتری داشتند. من تصمیم گرفتم این موقعیت را تغییر دهم تا سطح آنان را بالا ببرم و باعث رشدشان شوم. هر بازیکنی باید در موقعیتهای سخت قرار بگیرد تا یاد بگیرد چگونه تصمیمگیری کند؛ این موضوع مسئولیتپذیری است و به همین دلیل چنین بازیکنانی را خانهنشین کردم. این تصمیم اصلاً آسان نبود زیرا ما میخواستیم رتبهبندی خود را بالا ببریم، اما در پایان به این نتیجه رسیدم که این یک تصمیم درست بود.
او ادامه داد: اکنون این بازیکنان خود را بازیابی میکنند و چند عکس از امیر غفور دیدم که نشان میدهد بسیار خوشحال است از اینکه دوباره میخواهد دیده شود. هیچ چیزی معلوم نیست که در فصل بعد او حضور خواهد داشت یا خیر، اما مطمئناً من تلاش خواهم کرد که سطح تیم ملی والیبال ایران ارتقا پیدا کند.
پیاتزا در رابطه با عملکرد مرتضی شریفی و انتخاب او به عنوان کاپیتان تیم ملی گفت: به نظرم همه بازیکنان رشد کردهاند، زیرا زمانی که من وارد تیم ملی شدم، موضوع کاپیتانی برایم شفاف نبود و طبق قوانین جهانی، باید کاپیتان در لیست اولیه به بازیکنان اعلام میشد.
او ادامه داد: من تصمیم گرفتم بازیکنی را به عنوان کاپیتان قرار دهم که بیشترین سابقه حضور در تیم ملی را داشت. پس از مشورت با رئیس فدراسیون و کادر فنی، چون من هیچ شناختی از عادات و رفتار بازیکنان نداشتم و میدانستم کاپیتان بودن یک موقعیت عادی نیست و نیازمند رفتارهای خاصی است، پیش از اولین بازی جلسهای با بازیکنان تشکیل دادیم و توضیح دادم چرا جواد کریمی به عنوان کاپیتان اول تیم انتخاب شده است. به همه نظرات درباره انتخاب کاپیتان توجه کردم و در آن لحظه همه موافقت کردند که جواد باید کاپیتان تیم باشد.
او افزود: بعد از بازیها، احساس من این بود که باید کاپیتان تیم تغییر کند. به نظرم مرتضی شریفی ویژگی متفاوتی نسبت به سایر بازیکنان داشت. حتی زمانی که مقابل آلمان و هلند بازی کردیم و مرتضی به دلیل مصدومیت بیرون از زمین بود، او طوری رفتار میکرد که انگار داخل زمین حضور دارد.
او در رابطه با عدم دعوت از بردیا سعادت در دور جدید اردوی تیم ملی توضیح داد: به این دلیل که من حاجیپور را دعوت کردهام. قبلاً شرایط متفاوت بود و حس من این بود که بردیا میتواند بیشتر به تیم کمک کند. همان موقع در لیگ ملتها، حاجیپور در مسابقات کاوا حضور داشت و دیرتر به تیم رسید. پس از آن ما تمرینات را پشت سر گذاشتیم و این حس من بود که در شرایط کنونی، حاجیپور بیشتر از سعادت میتواند به ما کمک کند و من یک تصمیم سخت گرفتم.
پیاتزا در رابطه با پست پاسور تیم ملی اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی جهان، جواد کریمی، رمضانی، عرشیا بهنژاد و دیگر بازیکنان میتوانند جزو نفرات نهایی باشند، اما من هنوز تصمیم نهایی را نگرفتهام.
او ادامه داد: سعید معروف در والیبال بینظیر است و کسی مانند او در تاریخ والیبال ایران به وجود نخواهد آمد. او با دستان خود هر کاری که لازم بود انجام میداد. قطعا ما استعدادهای خوبی را کشف خواهیم کرد، اما هیچکس به مانند معروف نخواهد بود.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پاسخ به این سوال که چه زمانی طول میکشد تا تیم ملی ایران بتواند ژاپن را پشت سر بگذارد، گفت: ژاپن خیلی زود فرآیند بازسازی تیم ملی خود را آغاز کرد و در حال حاضر شش مربی خارجی در والیبال این کشور فعالیت میکنند. آنها بازیکنان خود را آزاد گذاشتهاند تا در خارج از ژاپن بازی کنند و من هم این رو دوست دارم. به نظرم بازیکنان ایرانی هم باید فرصت بیشتری داشته باشند تا در خارج از کشور بازی کنند و تجربه کسب کنند.
او افزود: بازیکنان ایرانی باید در لیگهای لهستان، روسیه و فرانسه بازی کنند. نقل و انتقالات در چنین لیگهایی زودتر از سایر لیگهای اروپایی آغاز میشود و اگر برای فصل آینده به بازیکنی برای تیم باشگاهیام در ایتالیا نیاز داشته باشم، قطعا از بازیکنان ایرانی استفاده خواهم کرد.
پیاتزا با اشاره به جلسه با دنیامالی وزیر ورزش ایران، گفت: ما یک زمین بزرگ برای والیبال داریم که تمریناتمان در آن پیگیری میشود، اما به دو زمین بزرگ نیاز داریم. در همه تیمهای ملی کشورهای مختلف، دو زمین تمرین مناسب در اختیار تیم ملی آنها قرار داده شده است و ما نیز به چنین امکانی در ایران نیاز داریم.
نظر شما