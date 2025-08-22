  1. استانها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

پیامبر اسلام (ص) اسوه‌ای برای همه جهان بشریت محسوب می‌شود

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: پیامبر اسلام (ص) اسوه‌ای برای همه جهان بشریت محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه بوشهر با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) بر لزوم شناخت سیره آن حضرت و الگوگیری از ویژگی‌های اخلاقی رسول خدا تاکید کرد.

وی به عظمت و بزرگی پیامبر اسلام در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: پیامبر اسلام (ص) مظهر رحمت، رأفت، عطوفت و مهربانی است و اسوه‌ای برای همه جهان بشریت محسوب می‌شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه همه مردم شیفته رفتار و کردار و اخلاق نبی اکرم (ص) بودند خاطرنشان کرد: ایشان از همان ابتدای حیات خود تا انتهای عمر خود بر صراط اخلاق عظیم بودند و همگان بر این موضوع اذعان داشتند.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) بیان کرد: رهبران دینی همواره با سه جبهه در مقابل خود روبرو هستند که یکی از آنها دشمنان رسمی هستند که در مقابل جبهه دینی ایستاده‌اند.

وی اضافه کرد: گروه دوم خواص درون جبهه دینی هستند که در جبهه دینی قرار دارند ولی در مسیر رهبری نیستند و به دنبال اندیشه‌ها و آمال خود هستند و گروه دیگر افرادی هستند که با توطئه و فشارهای دشمن قافیه را می‌بازند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: رهبران دینی هیچگاه از گروه اول لطمه نخورده‌اند و هر چه هست از دو گروه دیگر و در جبهه خودی است و خواص بی‌بصیرت که فاصله دارند با رهبر دینی یک تهدید هستند.

وی با اشاره به اینکه امام حسن مجتبی (ع) از گروه خواص بی‌بصیرت بسیار لطمه خوردند، تصریح کرد: این خواص بی‌بصیرت چنان جامعه را دچار آسیب کردند که امام حسن مجتبی (ع) غریب‌ترین امام شد.

