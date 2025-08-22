به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه بوشهر با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) بر لزوم شناخت سیره آن حضرت و الگوگیری از ویژگیهای اخلاقی رسول خدا تاکید کرد.
وی به عظمت و بزرگی پیامبر اسلام در زمینههای مختلف اشاره کرد و افزود: پیامبر اسلام (ص) مظهر رحمت، رأفت، عطوفت و مهربانی است و اسوهای برای همه جهان بشریت محسوب میشود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه همه مردم شیفته رفتار و کردار و اخلاق نبی اکرم (ص) بودند خاطرنشان کرد: ایشان از همان ابتدای حیات خود تا انتهای عمر خود بر صراط اخلاق عظیم بودند و همگان بر این موضوع اذعان داشتند.
آیت الله صفایی بوشهری همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) بیان کرد: رهبران دینی همواره با سه جبهه در مقابل خود روبرو هستند که یکی از آنها دشمنان رسمی هستند که در مقابل جبهه دینی ایستادهاند.
وی اضافه کرد: گروه دوم خواص درون جبهه دینی هستند که در جبهه دینی قرار دارند ولی در مسیر رهبری نیستند و به دنبال اندیشهها و آمال خود هستند و گروه دیگر افرادی هستند که با توطئه و فشارهای دشمن قافیه را میبازند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: رهبران دینی هیچگاه از گروه اول لطمه نخوردهاند و هر چه هست از دو گروه دیگر و در جبهه خودی است و خواص بیبصیرت که فاصله دارند با رهبر دینی یک تهدید هستند.
وی با اشاره به اینکه امام حسن مجتبی (ع) از گروه خواص بیبصیرت بسیار لطمه خوردند، تصریح کرد: این خواص بیبصیرت چنان جامعه را دچار آسیب کردند که امام حسن مجتبی (ع) غریبترین امام شد.
ادامه دارد
