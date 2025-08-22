آذربایجان شرقی با تولید ۱۸ هزار تن عسل رکوردار کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی گفت: پیش‌بینی می‌شود تولید عسل استان در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ هزار تن برسد؛ رقمی که نشانگر رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وی افزود: در سرشماری سال ۱۴۰۳، آذربایجان شرقی با ۱۱ هزار و ۴۷۷ زنبورستان و بیش از یک میلیون و ۱۹۲ هزار کلنی زنبور عسل شناسایی شد. از این تعداد، یک میلیون و ۱۷ هزار کلنی مدرن و ۱۷۵ هزار کلنی سنتی هستند.

شفیعی کاهش سه درصدی کلنی‌ها را ناشی از تلفات سموم غیر استاندارد دانست و در مقابل، به افزایش سه درصدی کلنی‌های بومی به دلیل بازارپسندی عسل آن‌ها اشاره کرد.

به گفته وی، زنبورداری در استان تنها به تولید عسل محدود نیست؛ چرا که در سال جاری علاوه بر عسل، ۳۳۵ کیلوگرم ژل رویال، ۴۷ تن گرده گل، ۲۰ تن بره‌موم، ۱۹۷ تن موم و مقادیری زهر زنبور تولید شده است.

وی افزود: تولید ژل رویال با رشد ۳۵ درصدی نسبت به پارسال، گامی بزرگ در جهت ایجاد ارزش افزوده و تنوع‌بخشی به درآمد زنبورداران است.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی شهرستانی، مراغه، سراب و ورزقان بیشترین تولید عسل را دارند و شهرستان‌های میانه، ورزقان و سراب از نظر تعداد زنبورستان در صدر استان قرار گرفته‌اند.

شفیعی با اشاره به ترویج اصلاح نژاد ملکه بومی با ملکه‌های پر تولید مثل کارنیکا که ملکه‌ای آرام و پر تولید حداکثر تا ۶۰- ۷۰ کیلوگرم تولید عسل در یک کلنی مدرن چند طبقه در شرایط اقلیمی مناسب نیز می‌رسد موجب گشته تولید عسل در تعداد کلنی موجود افزایش یابدخاطرنشان کرد: افزایش تولید عسل در کندوهای مدرن به دلیل استفاده از ملکه‌های هیبریدی پربازده و ارتقای دانش فنی زنبورداران بوده و این روند نشان می‌دهد آینده زنبورداری استان به سمت اقتصاد چندمحصولی و پایدار حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه روز ملی عسل فرصتی است برای پاسداشت تلاش زنبورداران کشور که با همت و دانش خود، طلای شیرین طبیعت را به سفره مردم می‌رسانند ادامه داد: این روز یادآور نقش بی‌بدیل زنبورعسل در امنیت غذایی، تنوع زیستی و سلامت جامعه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی در بسته بندی و فرآوری عسل نیز رتبه نخست کشور را داراست.