به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب جمعه در بازدید از موکب‌های گرمسار بابیان اینکه به دلیل موقعیت جغرافیایی این شهرستان یکی از مسیرهای اصلی عبور زائران امام رضا (ع) است، ابراز داشت: مدیریت شهرستان با همراهی مردم می‌کوشد تا شرایط مطلوب برای رفاه و آرامش زائران فراهم سازد.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان، جمعیت هلال‌احمر، بسیج، نیروهای انتظامی و گروه‌های مردمی با هماهنگی کامل در موکب‌ها حضور داشته و به ارائه خدمات می‌پردازند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه مردم ولایت مدار این شهرستان با نذرها و کمک‌های مردمی نقش مهمی در تأمین اقلام مورد نیاز موکب‌ها دارند، ابراز داشت: این مشارکت نشان‌دهنده عشق و ارادت مردم این منطقه به ساحت امام رضا (ع) است.

همتی در ادامه تصریح کرد: خدمات متنوعی از جمله اسکان موقت، پذیرایی، خدمات پزشکی و راهنمایی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) ارائه می‌شود.

وی افزود: تأمین امنیت، تسهیل عبور و مرور و حمایت از موکب‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان در این ایام به شمار می‌رود و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری حداکثری هستند.