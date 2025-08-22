به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نونهال، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشگین شهر گفت: برای پرونده قاچاق، بیش از ۳۶ میلیون لیتر سوخت به ارزش تقریبی ۹ هزار میلیارد ریال کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: با گزارش جامع پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل به دادستانی شهرستان مبنی بر کشف قاچاق سوخت و انجام تحقیقات مقدماتی لازم در دادسرا ،۹ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق سوخت سازمان یافته شناسایی و دستگیر شده بودند و پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی در مرحله رسیدگی و صدور حکم است.

وی ضمن قدردانی از اشرافیت و اقدامات پاسداران گمنام در سازمان اطلاعات سپاه استان، هشدار داد: صیانت از امنیت اقتصادی مردم جزو اولویت‌های دستگاه‌قضایی و مراجع اطلاعاتی است و با هرگونه اعمال مجرمانه در این حوزه سرنوشت‌ساز با قاطعیت و جدیت برخورد می‌شود.