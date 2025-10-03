  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آینده صاف و پایدار می‌ماند

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی کرمانشاه اعلام کرد: تا اواسط هفته آینده هوای استان عمدتاً صاف و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و دمای هوا در نواحی گرمسیری اندکی افزایش می‌یابد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا اواسط هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و هوا در سطح استان عمدتاً صاف خواهد بود و گاهی با وزش باد همراه است.

وی افزود: متوسط دمای هوا در نواحی گرمسیری تا روز دوشنبه به تدریج افزایش می‌یابد، اما در سایر نقاط تغییرات چندانی رخ نخواهد داد.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با اشاره به روند دمای هوا از روز سه‌شنبه، گفت: دمای هوا تا پایان هفته آینده کاهش خواهد یافت و شرایط جوی پایدار همچنان حاکم خواهد بود.

