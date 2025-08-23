هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای درآمد از گردشگران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری صبح شنبه در شورای اداری شهرستان لاهیجان با تأکید بر ظرفیتهای منحصر بهفرد گیلان اظهار کرد: در صورت تمرکز بر سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری، استان گیلان میتواند به اندازه نفت برای کشور درآمدزایی داشته باشد.
وی با اشاره به طبیعت چشمنواز، بافت تاریخی و فرهنگ غنی گیلان گفت: برخلاف بسیاری از استانها که نیازمند تبلیغات گسترده هستند، گیلان بهتنهایی با زیباییهایش، گردشگر جذب میکند؛ فقط کافی است زیرساختها توسعه یابد و امنیت گردشگران تضمین شود.
گردشگری؛ موتور محرکه توسعه ملی
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه گردشگری صرفاً به هتل و رستوران محدود نمیشود، افزود: گردشگری یک زنجیره اقتصادی کامل است که بر مشاغلی همچون حملونقل، صنایع دستی، خدمات شهری و خردهفروشی تأثیر میگذارد. امروز دولت به این نتیجه رسیده است که گردشگری باید به موتور محرکه توسعه تبدیل شود.
صالحی امیری همچنین از افزایش ۴۸ درصدی گردشگران خارجی در سال جاری خبر داد و گفت: درآمد حاصل از این رشد، به بیش از ۷.۴ میلیارد دلار رسیده و هدفگذاری ما رسیدن به ۱۰ میلیون گردشگر و ۱۰ میلیارد دلار درآمد تا پایان سال است.
صالحی امیری با اشاره به جایگاه مهم استان گیلان در تمدن ایرانی، افزود: شهرهایی چون لاهیجان و سیاهکل، با تاریخ، فرهنگ و طبیعتی منحصربهفرد، همچنان برای جهانیان ناشناخته باقی ماندهاند. باید با برنامهریزی هوشمندانه، گردشگران خارجی را جذب کنیم.
وی همچنین از روند رو به رشد ثبت آثار تاریخی کشور خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ اثر در نوبت ثبت جهانی قرار دارند که برخی مانند مساجد تاریخی بهصورت تجمیعی در حال ثبت هستند.
صیانت، حفاظت و توسعه؛ مأموریتهای وزارتخانه
وزیر میراث فرهنگی، صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی را یک وظیفه ملی دانست و تصریح کرد: برای حفظ هویت تاریخی، همکاری مسئولان استانی، نخبگان فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری ضروری است.
وی در ادامه تأکید کرد: اگرچه برخی مناطق فاقد بنای تاریخی هستند، اما با معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تلاش برای آبادسازی، میتوان این نقاط را به مراکز گردشگری تبدیل کرد.
صالحی امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحرانهای چندگانه کشور گفت: با وجود چالشها، دولت توانسته نیازهای اصلی مردم نظیر آذوقه، پوشاک، مسکن و سوخت را تأمین کند در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز بیش از یک میلیون تن کالا به استانها ارسال شد.
وی افزود: استان گیلان با مدیریت موفق، توانست در این شرایط، سه برابر جمعیت خود را در قالب مهمانان جنگی پذیرش کند.
دولت در کنار مردم؛ تا تحقق زیست شرافتمندانه
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه دولت هیچ شأنی جز خدمت برای خود قائل نیست، از نخبگان و دانشگاهیان خواست واقعبینانه به شرایط کشور نگاه کرده و در کنار دولت برای عبور از بحرانها تلاش کنند.
در پایان، صالحی امیری با ابلاغ سلام گرم ریاست جمهوری به مردم خونگرم و مهماننواز گیلان، از مدیران و مسئولان استانی برای همراهی و تلاش در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری قدردانی کرد.
